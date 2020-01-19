武漢肺炎跟SARS九成像？陸疾控中心闢謠：病毒基因差異大

▲這種新型冠狀病毒從「華南海鮮批發市場」爆發，但武漢衛委會在最新一項公告稱，並非所以有病例都有該市場的接觸史。（圖／翻攝自觀察者網）

記者蔡儀潔／綜合報導

2019新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，武漢市衛生健康委員會今（19）日淩晨公佈，新增病例17例，累計62例。疫情引發各界關注，關於「武漢肺炎與非典相似性高達90%」等言論討論度熱烈，對此中國疾控中心今早針對疫情五大謠言進行闢謠。

根據《央視新聞》報導，有謠言稱「武漢爆發的神秘疾病已被證實為新型SARS病毒」，對此中國疾控中心表示，引起武漢「神秘病毒」的病原體確定為一種新型冠狀病毒，不是SARS病毒。

關於「武漢新型病毒與SARS有73%相似，武漢新型冠狀病毒基因序列與SARS病毒相似度達80%；武漢肺炎與非典相似性高達90%」的謠言，該中心指出，病毒的基因相似不能等同於病毒的致病能力相似，本次發現的新型冠狀病毒與SARS和MERS冠狀病毒雖同屬於冠狀病毒這一大家族，但基因進化分析顯示它們分屬於不同的亞群分支，它不是SARS，也不是MERS病毒，它們的病毒基因序列差異比較大。

▲中國在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（圖／翻攝自GISAID基因庫網頁）

有謠言稱「我們醫院已經有好幾例了，已經嚴密隔離起來了。很恐怖，據說80%是非典。」中國疾控中心對此指出，冠狀病毒在自然界中非常常見，分為很多類型，所造成的危害差別也很大，引起武漢病毒性肺炎疫情的病原體為一種新的冠狀病毒，有別於SARS病毒。對傳染病病人實施隔離治療，是《中華人民共和國傳染病防治法》的要求，這既是對病人負責，也是對公眾健康負責，截至1月18日淩晨，目前共報告45例病例，均在武漢市定點醫院隔離治療。

至於「SARS沒有消失過，一直寄生蝙蝠體內」的謠言，中國疾控中心表示，2002年至2003年，大陸暴發SARS疫情，近十多年，「我國再未發現SARS病例，目前在蝙蝠體內也沒有檢測發現人SARS冠狀病毒。」

最後，中國疾控中心就「武漢肺炎病毒為由來已久的非典類科羅納病毒」的謠言表示，網上盛傳的「科羅納病毒」是由coronavirus(冠狀病毒）音譯而來，引起武漢病毒性肺炎疫情的病原體為一種新的冠狀病毒，不是SARS病毒。目前調查顯示，該病毒人際間傳播能力和致病性均較SARS弱。