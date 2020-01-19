影／驚傳民眾搭環狀線「強行進出」遭車門夾　捷運局：同屬文湖線是無人駕駛

▲新北捷運環狀線首日試乘，民眾踴躍搭乘。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

眾所矚目的新北捷運環狀線在19日上午開放試乘，許多捷運迷一早就在站口等待，搶搭第一班車；時間一到，工作人員將鐵門開啟，就有民眾「手刀衝刺」前往月台候車，但在推擠中傳出有民眾遭車門夾手。

對此，新北捷運局表示，環狀線停靠時間為程式化設定，若民眾強行進出，車門仍會依時間關閉。

針對誤傳發生民眾夾傷事件，捷運局表示，文湖線與環狀線同屬無人駕駛系統，全線各站列車之開關門時間，皆配合停靠站時間程式化設定，當停靠站時間結束，車門將自動關閉，如果此時民眾強行出站，碰上車門關閉，車門碰到後將自動彈開。

新北市長侯友宜上午9點也前往試乘，從頭前庄站搭回板橋站，他受訪時表示，除了一些噪音問題會持續改善外，試乘期間民眾提出的意見都會由新北捷運局與台北市捷運局都會彙整進行討論與改進。

至於正式營運時間，侯友宜表示，將會等台北市長柯文者從歐洲返台後協調在農曆春節後正式通車，並讓民眾一個月以內免費試乘。

捷運環狀線串聯多條大台北捷運線，全線14座車站中有8座可轉乘其他捷運路線，包括大坪林站（轉乘松山新店線）、十四張站（轉乘安坑線）、景安站（轉乘中和新蘆線）、中和站（轉乘萬大線）、板橋站（轉乘板南線）、新埔民生站（轉乘板南線）、頭前庄站（轉乘中和新蘆線）、新北產業園區站（轉乘機場捷運），能疏散搭載乘客密集程度。

▲新北捷運環狀線首日試乘，民眾踴躍搭乘。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜出席新北捷運環狀線首日試乘。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜16日視察環狀線。（圖／新北市政府提供）