影／環狀線9點開放試乘就擠爆　侯友宜：正式營運後一個月免費搭！

記者羅婉庭／新北報導

交通部日前核准新北捷運環狀線營運，並訂於19日開放試乘，新北市長侯友宜上午前往環狀線板橋站，他受訪表示，會等台北市長柯文者從歐洲返台後協調在農曆春節後正式通車，並讓民眾一個月以內免費試乘。

▲新北市長侯友宜出席新北捷運環狀線首日試乘。（圖／記者李毓康攝）

新北市交通局指出，捷運環狀線全線位於新北市境內，14座車站的轉乘公共運輸路網和交通環境優化，包括行人系統、公車接駁路線調整、建置YouBike租賃站和停車轉乘替代空間等。

捷運環狀線串聯多條大台北捷運線，全線14座車站中有8座可轉乘其他捷運路線，包括大坪林站（轉乘松山新店線）、十四張站（轉乘安坑線）、景安站（轉乘中和新蘆線）、中和站（轉乘萬大線）、板橋站（轉乘板南線）、新埔民生站（轉乘板南線）、頭前庄站（轉乘中和新蘆線）、新北產業園區站（轉乘機場捷運），能疏散搭載乘客密集程度。

交通局長鍾鳴時指出，其中，桃園機場捷運線A3站（新北產業園區）原規劃留有預辦登機設施空間，新北環狀線通車後啟用，屆時新北市民可直接轉乘連通，在站內使用預辦登機及行李託運服務，因此交通局刻針對A3站大型轉運站計畫進行評估中，期帶動當地金融、觀光產業建設和發展。

新北捷運局預估捷運環狀線每日運量將達11萬人次，各站轉乘設施如YouBike租賃站、停車轉乘替代空間、公車路線調整和新闢，以及行人系統等相關設施的增建和優化，更攸關環狀線運量提升和公共運輸網絡完善發展。

交通局綜合規劃科科長陳建成表示，交通局業己於環狀線全線14座車站設置YouBike租賃站，總計有383柱；建置985個汽車停車位，以及7,465個停車場機車停車位和3,575個路邊機車停車格、3,161個自行車停車位，方便民眾轉乘停車使用。

行人系統部分，陳建成指出，板橋站、新埔民生站是唯二的站外轉乘站點，在板南線板橋站3號出口及環狀線板橋站5號出口之間共增設了14面轉乘指標，引導乘客往返兩捷運站間；新埔民生站與板南線新埔站5 號出口之間，則設置了7 面導引標誌。

另外，為了讓公共運輸系統發揮最大效益並無縫接軌，交通局檢討現有公車路線與環狀線重疊度高的982、933、918和930等4 條公車路線分2階段轉型為捷運接駁公車。

交通局運輸管理科科長林詩欽強調，為使民眾習慣使用捷運環狀線，在通車典禮後這4條公車路線仍持續服務，同時間並新闢捷運接駁公車路線，等到通車後一周、民眾較適應後，原公車路線才會裁撤，並增加捷運接駁公車班次，大幅提升轉乘服務和公共運輸路網的便捷。

環狀線第一階段全長共15.4公里，有14個車站，包括地下1站、高架13站及1座機廠（新店十四張農業區），建設總額約新台幣699.73億元，其中由新北市政府負擔485.14億元。

▲新北捷運環狀線首日試乘，民眾踴躍搭乘。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜出席新北捷運環狀線首日試乘。（圖／記者李毓康攝）