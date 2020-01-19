記得帶悠遊卡！新北環狀線10-16點免費試乘　單程票沒優惠

▲新北市長侯友宜出席新北捷運環狀線首日試乘。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北環狀線已獲交通部准予營運，並於1月19日起開放民眾免費試乘，試乘階段於每日上午10點至下午4點開放民眾進站，凡持電子票證搭乘捷運的旅客，由環狀線各站進站或出站者，行經環狀線路段旅程免費，但單程票則無法優惠。

捷運局表示，免費試乘期間列車班距，比照實際營運模式，在離峰時段約8分鐘1班車，並將視人潮狀況機動加發列車，持電子票證搭乘捷運旅客，由環狀線各站進站或出站者，行經環狀線路段之旅程免費，其餘里程維持現行收費方式。

另外，使用單程票者，因系統無法售出0元票，故無法執行免費優惠措施，仍依核定票價收費。

針對試乘首日有民眾反映列車開關門時間太短，對此新北捷運局長李政安說明，環狀線與文湖線同屬無人駕駛系統，全線各站列車之開關門時間，皆配合停靠站時間程式化設定，板橋站停靠站時間40秒，其餘車站則在25秒至35秒間，車門自動關閉時，民眾如果強行出車廂，車門碰到後會自動彈開，試乘初期站內人員會加強宣導，以維護搭乘安全。

捷運局表示，為考量新北環狀線為無人駕駛系統，運轉初期各系統間需磨合，並且利用收班時間檢討、改善，讓後續服務更為穩定。

新北市長侯友宜上午視察試乘狀況後受訪表示，原本從頭前庄站到板橋，車程原本需要39分鐘，搭環狀線從頭前庄站至板橋站只需5分鐘，省下34分鐘，因為行駛路徑縮短，票價相對也變便宜，從40元變成只要20元。

侯友宜說明，在台北捷運2月上路的常客優惠方案實施後，於環狀線免費試乘期間，若搭乘捷運之扣款金額大於零，可累計搭乘次數及金額，若扣款金額為零，則不計搭乘次數及金額；同時免費試乘期間，在1小時內完成由捷運轉乘公車者，享有轉乘優惠，但如果是搭乘公車轉乘捷運的旅客，若搭乘捷運票價為0元者(即搭乘路徑全程在環狀線內)，則因扣款已是0元，無轉乘優惠。

侯友宜強調，新北環狀線以安全為優先，雖然是無人駕駛系統，但初期臺北捷運公司將採取全線、全時段加派隨車人員，以處理系統異常事件，並提升旅客服務品質；針對運行噪音問題，負責興建的臺北捷運工程局已進行相關改善，目前量測分貝皆符合法令標準，將持續監控、改善，以求符合民眾期待。

▲新北捷運環狀線首日試乘，新北捷運局局長李政安。（圖／記者李毓康攝）

捷運局表示，新北環狀線串聯多條捷運路網，除了正在興建的捷運路線，現有6座車站可以轉乘其他路線，大坪林站可以轉搭松山新店線，景安站、頭前庄站可以轉搭中和新蘆線，新北產業園區站可以轉乘機場捷運，板橋站和新埔民生站則是能透過站外轉乘的方式，轉搭板南線。

捷運局提醒站外轉乘時，持單程票的旅客需使用「黃色轉乘閘門」出站，持電子票證旅客，可於任一閘門出站，兩者在20分鐘內轉乘，視同相同車站轉乘合併計算里程；另外，因為環狀線列車車廂空間較高運量系統小，為了避免自行車影響無障礙空間與一般旅客動線，故未開放自行車上環狀線列車。

▲新北市長侯友宜出席新北捷運環狀線首日試乘。（圖／記者李毓康攝）