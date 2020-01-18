屏東勝利星村「花現鼠光」燈節登場　好有過年fu！

▲屏東勝利星村燈節18日晚點燈，以「花現鼠光」為主題的各種光藝術裝置及年貨大街，吸引許多民眾索取春聯，呈現年節氣氛 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東勝利星村燈節18日晚點燈，以「花現鼠光」為主題的各種光藝術裝置、以及琳瑯滿目的年貨大街，吸引許多民眾在懷舊的國語老歌之夜裡提前感受濃濃過年fu。

▲▼民眾排隊領春聯。

潘孟安縣長表示，為活化歷史建築，縣府將屏東勝利星村打造全台唯一「台灣新式眷村文化與生活風格體驗基地」，不僅傳承眷村文化，更希望藉由各式各樣活動的擾動，呈現多元文化及保存的價值。

勝利星村燈飾結合鼠年意象與溫馨童趣風格，有象徵迎新春的「花都開好了」、閃閃動人的「花顏巧羽」、以及特別為這次燈節設計打造的兩座大型藝術裝置「星村獻禮」、「村中記憶」。

在巷弄間也設計了許多「老鼠愛上貓」的光飾橋段。還有鶴聲國小和勝利國小學童合作繪製200組童年中印象深刻的「鐵罐燈籠」，營造出家家戶戶都張燈結綵的新賀喜和回憶童年的小Ｐ孩的元宵節年節氛圍。

勝利星村燈節點燈暨年貨大街一連兩天的活動，除年貨大街外，還有「南方二重唱」帶來的國語老歌之夜，另超過60攤的手作創意與眷村美食，與書法家揮毫春聯，讓民眾體驗辦年貨的樂趣。

文化處表示，勝利星村燈節今晚點燈後，持續至2月9日，每天晚上6時至10時開燈。大年初三開始到初五，一連三天下午3時至9時，有結合文創懷舊商品的巷弄市集與街頭藝人的演出，2月8日、9日則有元宵燈謎聯歡晚會。活動期間還會發放小p孩提燈，每天限量100份，市集期間每天限量500份。詳情可上文化處官網或臉書查詢。

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