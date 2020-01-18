　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3Q哥感謝祭　陳柏惟發春聯500人大排長龍！一路發到大年初二

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲陳柏惟感謝民眾，快閃免費送春聯。（圖／陳柏惟服務處提供）

▲▼陳柏惟在沙鹿發送春聯，吸引逾5百人排隊索取。（圖／陳柏惟服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

大選結束後1週，台中市準新科立委陳柏惟18日展開「3Q感謝祭　快閃發春聯活動」，預計一路發到大年初二，下午在沙鹿區鹿鳴公園發送時，吸引逾5百人大排長龍索取，陳柏惟表示，春聯口號有別於一般傳統祝賀詞，使用「台灣3Q」就是想感謝一路給予支持鼓勵的貴人們，而現場高人氣也顯現民眾對陳柏惟的高度期待。

▲陳柏惟感謝民眾，快閃免費送春聯。（圖／陳柏惟服務處提供）

陳柏惟表示，這次能順利突破台灣政治史上的艱困選區，全仰賴一路上許多前輩、民眾以及志工的支持鼓勵，為了表達對大家的感謝之意，所送的春聯口號定為「台灣3Q」，取「台灣thank you」之意，除了感謝台灣這塊土地，也是感謝每一位勇敢的台灣人願意站出來，給予新人機會栽培。

陳柏惟強調，成為受矚目的準新科立委固然開心，但要負的責任更重，選民的期待也更高，接下來是更大的挑戰，但有信心會盡最大的努力擔起重任，未來與團隊會謹慎推進過去所提出的政見，並盡力協助地方事務的推動。

陳柏惟上午在霧峰市場發送春聯，下午到沙鹿，晚上在龍井夜市，明天持續在大肚、烏日和龍井發送，20日週一下午3點，網紅館長更加碼贈送2千份雞排，在烏日服務處旁橋下的戰車公園發放，預期將吸引更多民眾排隊索取。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
2縣市發「10°C以下」低溫警報！冷出心型「卡門渦街」
獨／謝和弦開唱前夜還掛念她！「打給Keanna內容曝」
謝和弦小巨蛋「深情吻女粉」　身份曝光...竟是這女星的媽媽！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷免韓國瑜+補選要花2億　館長神邏輯破解「選上總統也要花錢補選」

快訊／陳師孟確定請辭！「不知為何而戰」回馬槍痛罵許大院長

老前輩抱病投票後離世　賴清德發文致敬：用盡生命在守護台灣

癌末剖腹產子…突發心肺衰竭！林予晞《天堂》命危呼喊兒超催淚

柯志恩提「美白小腿」氣到想甩巴掌　劉寶傑感嘆：可憐啊！

美參議院「台灣連線」22議員　聯名祝賀蔡英文總統連任

英粉準備搶！「520勝選外套」元宵後預購　就職紀念品、總統府2.0小物全面籌備中

蔡英文回應「廢除死刑」：大多數人不支持　需人民接受才採取行動

館長首波「2000份雞排」兌現塞爆蘆洲　立委林淑芬現身：感謝館長挺阿姐

能維持剩下的15個邦交國？　蔡英文：中國不會停止奪取

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

阿伯收「吳怡農黑提袋」激動落淚　哽咽回應：他沒忘記我們的承諾

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

蕭敬騰唱尾牙嗨炸！舞台邊全是人　粉絲接唱「你的美」大破音XDD

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

三重駕駛直衝機車群緊急甩尾　QC妹差半米飛高高2秒才回神

阿卡貝拉翻唱《冰雪奇緣2》6組曲 高音和聲超悅耳！網讚翻：想2刷了

癢癢癢！蕁麻疹發作好難受...4穴道紓緩、中西合併改善攻略

罷免韓國瑜+補選要花2億　館長神邏輯破解「選上總統也要花錢補選」

快訊／陳師孟確定請辭！「不知為何而戰」回馬槍痛罵許大院長

老前輩抱病投票後離世　賴清德發文致敬：用盡生命在守護台灣

癌末剖腹產子…突發心肺衰竭！林予晞《天堂》命危呼喊兒超催淚

柯志恩提「美白小腿」氣到想甩巴掌　劉寶傑感嘆：可憐啊！

美參議院「台灣連線」22議員　聯名祝賀蔡英文總統連任

英粉準備搶！「520勝選外套」元宵後預購　就職紀念品、總統府2.0小物全面籌備中

蔡英文回應「廢除死刑」：大多數人不支持　需人民接受才採取行動

館長首波「2000份雞排」兌現塞爆蘆洲　立委林淑芬現身：感謝館長挺阿姐

能維持剩下的15個邦交國？　蔡英文：中國不會停止奪取

武漢肺炎再添17例！　官方累計62例…英學者估超過1700人：應考慮人傳人可能

她大膽說「男人如衣服」背後有深意！了解自己的身體才有「愛情智商」

快訊／白金漢宮最新聲明：哈利梅根不再使用王室「殿下」頭銜

澳洲暴雨釀洪水…無尾熊淋成落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你」

鬥牛犬慘遭暴打昏迷…丟進浴缸泡清潔劑　主人：只是被鐵絲刮到

參觀台東「8億平價幸福住宅」　滿屋不明液體＋怪味…住戶等3年驚呆

罷免韓國瑜+補選要花2億　館長神邏輯破解「選上總統也要花錢補選」

大魯閣嘉義館開幕　嘉義人全國免費打

達美機長空中狂灑油…地面60師生「被淋滿身」吸入痛爆　4師怒提告了！

最後一刻緊抱總長！黑鷹侍從官黃聖航告別式　殯葬業大哥悲痛送他走

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

政治熱門新聞

兩岸如果開戰美國會來協助？　蔡英文最新回應

蔡英文回應「廢死」：大多數人不支持

「特勤吳彥祖」太高調惹火高層　被踢出負責外圍勤務

柯志恩提美白小腿　劉寶傑感嘆：可憐啊

即／陳師孟確定請辭：不知為何而戰

老前輩抱病投票後離世　賴清德發文致敬

館長雞排兌現塞爆蘆洲　林淑芬：感謝挺阿姐

高雄愛情摩天輪來了！美商JRA遞投資意向書

罷免韓國瑜+補選要花2億　館長神邏輯破解

「520勝選外套」元宵後預購　就職紀念品、總統府2.0小物全面籌備中

宋楚瑜得票太低　千萬保證金沒收

全都在等吳怡農　網驚呆：以為要領雞排了！

蔡英文：中國不會停止奪取友邦

陳柏惟打給顏寬恒「喂、格嗎」　竟是標哥回話

更多熱門

相關新聞

Dunca聯名春聯大方送　花蓮市民全都有

Dunca聯名春聯大方送　花蓮市民全都有

農曆新年將至，花蓮市公所與知名插畫家 Duncan聯名推出鼠年春聯，自今日起投遞至花蓮市四萬五千餘家戶，民眾也可至花蓮市公所一樓服務中心索取，數量有限，送完為止。

「小米春聯」太夯...陳其邁幕僚緊急加印一萬份

「小米春聯」太夯...陳其邁幕僚緊急加印一萬份

汐止、三峽戶所送Q版「紅包袋」

汐止、三峽戶所送Q版「紅包袋」

陳柏惟打給顏寬恒「喂、格嗎」　竟是標哥回話

陳柏惟打給顏寬恒「喂、格嗎」　竟是標哥回話

3Q哥勝選非奇蹟　FB數字現端倪

3Q哥勝選非奇蹟　FB數字現端倪

關鍵字：

陳柏惟春聯

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男女當街活春宮　民眾驚呼太帥了

購物天后曝家醜：她發瘋住進療養院

謝和弦開唱風雲榜前一夜通話扣嫂　「以死相逼」離婚

謝和弦成功求婚莉婭「我會拼命保護妳」

雪莉過世3個月…父爭遺產！親哥怒揭內幕

無尾熊手腳捆繃帶　窩洗衣籃入睡

10°C以下警報再發！除夕變天轉雨

小S深夜吐婚後14年心聲！

6星座2020前三個月偏財運爆棚！唐綺陽：水瓶2月中前多做好事

國中妹「核彈級腹痛」送醫！醫驚：有脊椎…下秒床單濕

富二代是殺人魔　藏200碎人骨　

謝和弦求婚莉婭後首現身！小巨蛋嗨跑「狂吻女粉手背」

愛情照外流…直播女神又忘關鏡頭！忘情模樣全被拍

從樹拉開！無尾熊抱緊孩痛苦哭喊

謝忻主持尾牙到一半「狠被斷麥關燈」！

更多

最夯影音

更多
OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕
羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

阿伯收「吳怡農黑提袋」激動落淚　哽咽回應：他沒忘記我們的承諾

阿伯收「吳怡農黑提袋」激動落淚　哽咽回應：他沒忘記我們的承諾

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面