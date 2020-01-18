3Q哥感謝祭　陳柏惟發春聯500人大排長龍！一路發到大年初二

▲▼陳柏惟在沙鹿發送春聯，吸引逾5百人排隊索取。（圖／陳柏惟服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

大選結束後1週，台中市準新科立委陳柏惟18日展開「3Q感謝祭 快閃發春聯活動」，預計一路發到大年初二，下午在沙鹿區鹿鳴公園發送時，吸引逾5百人大排長龍索取，陳柏惟表示，春聯口號有別於一般傳統祝賀詞，使用「台灣3Q」就是想感謝一路給予支持鼓勵的貴人們，而現場高人氣也顯現民眾對陳柏惟的高度期待。

陳柏惟表示，這次能順利突破台灣政治史上的艱困選區，全仰賴一路上許多前輩、民眾以及志工的支持鼓勵，為了表達對大家的感謝之意，所送的春聯口號定為「台灣3Q」，取「台灣thank you」之意，除了感謝台灣這塊土地，也是感謝每一位勇敢的台灣人願意站出來，給予新人機會栽培。

陳柏惟強調，成為受矚目的準新科立委固然開心，但要負的責任更重，選民的期待也更高，接下來是更大的挑戰，但有信心會盡最大的努力擔起重任，未來與團隊會謹慎推進過去所提出的政見，並盡力協助地方事務的推動。

陳柏惟上午在霧峰市場發送春聯，下午到沙鹿，晚上在龍井夜市，明天持續在大肚、烏日和龍井發送，20日週一下午3點，網紅館長更加碼贈送2千份雞排，在烏日服務處旁橋下的戰車公園發放，預期將吸引更多民眾排隊索取。

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