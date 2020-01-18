外傳卸任總統秘書長為「罷韓」操盤　陳菊：我的格局沒那麼低

記者洪正達／高雄報導

總統府秘書長陳菊18日前往高雄車站發春聯，這也是總統大選結束在高雄首次與民眾近距離接觸，對於媒體報導卸任總統府秘書長一職，陳菊則加以否認，特別強調「自己是自律自重很嚴格的人，如果沒有功能，一定會進退自主」，另針對外界指出卸任秘書長就是回來高雄擔任罷韓操盤手，陳菊則加以駁斥，表示「這樣的格局太低了」。

▲▼民眾排隊相當踴躍，等著從陳菊手中接過春聯。（圖／記者洪正達攝）



陳菊表示，自己在人生每一個階段所扮演的角色都不一樣，如果當她對台灣沒有幫助、沒有功能的時候一定會知所進退，身影一定會做得漂亮，對於媒體臆測府內的人事安排，陳菊則說，總統是個有智慧的人，她也尊重總統的職權，任何的杜撰與討論都是對總統的不尊重。

針對罷韓議題，陳菊則說「這是民間自主的活動」，是人民聲音與意志的表現，她會謹守一個政務官的分寸，且罷韓與民主進步黨無關，至於外界盛傳的卸任公職後擔任罷韓操盤手，陳菊嘆了一口氣表示，如果說為了罷免某一個人而去擔任某個職務，她的人生境界沒有這麼低。

至於為何挑在選後回到高雄發春聯，是否有與韓國瑜較勁、尬場的意味，陳菊則說，高雄市民沒有任何一個人可以被操控、主宰，上次市長選戰民進黨失利，她自己被罵了一年多，又被少數媒體羞辱她都忍過來了，今天回到高雄，因為她的家就在這裡，而且這次總統選戰，除了民進黨立委8席全上外，蔡英文得票數甚至超越自己市長任內99萬3千票，她非常感謝高雄人的選擇，也讓她回到這裡感到非常溫暖。

▲傳言卸任秘書長擔任罷韓操盤手，陳菊當場駁斥「自己格局沒那麼低」。（圖／記者洪正達攝）