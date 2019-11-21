婦人安平觀夕平台疑跳海輕生　海巡民眾齊力救援送醫

▲南部分署第11岸巡隊人員，對溺水女子進行CPR心肺復甦術急救，並由消防局以救護車後送郭綜合醫院急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊安平漁港安檢所，接獲台南市警局轉民眾通報，於安平觀夕平台疑似有民眾跳海輕生，岸巡隊人員獲報後立即前往救援，並與現場民眾合力拉起，該名溺水女子，並實施CPR搶救，同時通報台南市消防局安平消防分隊救護車，將她送醫急救，全案目前由市警四分局安平派出所調查辦理中。

11岸巡隊安平漁港安檢所值班人員，11月21日下午接獲通報於觀夕平台疑有女子輕生後，馬上派遣線上巡邏人員前往搜救，抵達現場後發現該名跳海溺水女子，海巡人員協同週遭民眾，齊力將其救起後，發現該女子已無意識，為搶救寶貴生命，海巡人員馬上實施CPR心肺復甦術搶救，直至台南市消防局安平消防分隊救護人員抵達現場，由救護人員接力持續CPR，並緊急送往台南市郭綜合醫院搶救，同時聯繫家屬前往醫院照顧，目前由市警四分局安平所調查釐清相關案情。

南部分署第11岸巡隊呼籲民眾應珍惜生命，自殺不能解決問題，應尋求各類管道援助，並適時關懷身旁親友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生，若民眾於岸邊發生緊急危難事故，可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署竭誠為民眾服務。

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