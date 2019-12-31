怕兒凍著...白髮母抱厚棉被蹲路邊等　暖警送她回家大驚：已往生火化！

▲婦人抱棉被蹲坐路旁，員警送回家才發現小兒子已過世 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名何姓婦人被巡邏員警發現拿著棉被就蹲在路旁邊，行跡相當不尋常，上前了解之後發現裡頭有洋蔥，原來這名婦人是因為擔心天氣冷了，怕小兒子凍著了，所以就拿著棉被要幫他取暖，不過就在員警把婦人送回家之後，卻發現婦人小兒子已經往生，當天火化出殯，白髪人送黑髮人的痛，讓員警也心酸。

警方接獲民眾報案稱阿蓮區台28線石安里路段上，有位老婦雙手抱著棉襖及厚被蹲坐路旁，好像在等待一個人到來，經員警到場了解後，原來何姓婦人擔心近日寒風來襲，兒子會受風寒，所以才拿著冬被及厚衣物要給愛子保暖，不過就在員警將婦人送回家後，才發現婦人的小兒子已經去世。

▲婦人抱棉被蹲坐路旁，員警送回家才發現小兒子已過世 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

何婦平日與兩子同住，然近日小兒子卻因心肌梗塞離世，其內心一直無法接受這起白髮人送黑髮人的憾事，就在亡者要火化這一天，家屬忙於出殯事宜未在家陪伴時，何婦疑似因精神情緒不穩，竟雙手抱著厚棉被及棉襖外出，隨後走了近數百公尺，便獨自蹲坐大馬路旁發著呆，所幸有熱心民眾報警請求協助，否則在如此寒天中，何婦獨自一人在外遊蕩，恐會發生不可預期的危害。

