學測數學不用思考就可作答！　考生輕鬆出試場：有些是國中範圍

▲學測數學考完，不少考生認為是歷屆最簡單的一份試卷。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學學測今（18日）第二天，今天第一節考數學，不少考生輕鬆出考場，考生都認為這是歷屆最簡單的一次，甚至有考生認為，考題中有一些題型是國中程度的考題，整份試卷寫起來相當順手，寫完試卷還有很多時間可以檢查。

師大附中吳姓考生指出，這次的考題比模考簡單，「而且是最簡單得那種」，考卷只寫了40分鐘，後面的時間就一直在檢查，很多題型其實都沒什麼思考就作答了，題幹寫得清楚明確，可以快速作答。

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永春高中韓姓考生說，自己很快寫完考卷，在交卷前半小時就已經完成了，後面的時間就是不斷的檢查，這次的試題與108年考題相比，難易度差不多，印象最深刻的是選擇題最後一題，考題是畫一個像月亮形狀的圖形，要考生算面積，「這感覺是國中範圍，相當容易」。

▲大學學測今日第二天。（圖／記者林敬旻攝）

南湖高中施姓考生也說，這次的考生比歷屆簡單，其中比較特別的題型包括，拋物線計算、買賣東西的計算、算商品成本等，都是很基礎的題目，題幹也不長，考題多屬定義型的題目。

師大附中李姓考生說，這次的題型偏簡單，只有部分填充題運算複雜，但其實思考一下，計算方式都滿簡單的，另外，高二幾何部分考得比較多，但是都滿生活化的，例如一題考到玩遊戲的得分機率等，自己花了一半的時間寫考卷、一半的時間檢查，希望自己可以拿到滿級分。



