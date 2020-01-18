梅根現身加拿大機場！自行開車接閨蜜　擺脫王室後露輕鬆笑容

▲哈利王子及梅根。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

英國哈利王子與妻子梅根（Meghan Markle）擅自「半離開」英國王室之後，目前住在加拿大，16日她被直擊在機場接朋友，聊得很開心，看起來心情很不錯。據了解，梅根覺得王室的生活壓力實在太大，讓她感到焦慮和緊張，也不希望兒子在這種高壓環境下成長，因此才選擇離開。

英國《每日郵報》獨家報導指出，梅根在當地時間16日開著一輛黑色Land Rover Discovery到卑詩省維多利亞國際機場，她戴著黑色毛帽與墨鏡，副駕駛座有一名男性，應為保鑣，等了大約10分鐘之後，她的朋友、皮拉提斯專家多拉克（Heather Dorak）上了車，梅根看起來心情很不錯，多拉克上車後兩人開心擁抱。

據了解，多拉克應該是從美國飛到加拿大，她是梅根的提拉提斯老師，兩人在梅根拍攝《無照律師》期間認識，2018年時多拉克也有跟丈夫一起出席梅根與哈利的婚禮，而兩人也在差不多的時間懷孕生子，但在照片中並沒有看到孩子。

自從梅根與哈利位英國皇室投下要離開的震撼彈已經8天，目前哈利王子還在倫敦與王室協商，但預計很快就會到加拿到與老婆兒子團圓。梅根的朋友向每日郵報表示，沒跟自從宣布離開王室之後，才感覺終於可以「再次呼吸」，她希望讓兒子亞契擺脫這種「有毒環境」，遠離過多的緊張與焦慮。