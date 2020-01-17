哈利夫婦「定居加拿大」露跡象　消息人士曝：已遣散英工作人員

▲英國哈利王子與妻子梅根。（圖／路透）



實習記者賴韻如／綜合報導

英國哈利王子與梅根王妃日前宣布，將卸下英國王室資深成員身分，對英國王室投下了震撼彈。對此，女王伊莉莎白二世也於13日的家庭會議中，同意哈利夫婦旅居英國與加拿大。目前已經出現種種跡象顯示，2人很可能會「定居加拿大」。

據《每日郵報》報導，有消息人士透露，原本居住於「浮若閣摩爾宮」（Frogmore House）苑內浮若閣摩爾小別墅的工作人員已經接獲遣散通知，並且將調往女王家中擔任其他職務。報導指出，包括房務經理以及清潔人員都被告知「將不再需要他們的服務」，這也是哈利夫婦有可能定居加拿大「最大跡象」。

▲哈利及梅根將淡出王室的消息使白金漢宮陷入混亂。（圖／達志影像／美聯社）



有外界分析，哈利與梅根之所以迫切想要卸下皇室光環，主要是因為不希望自己的家人步上黛安娜的後塵。據英國《衛報》報導，去年因為英國《星期日郵報》（Mail on Sunday）刊登出梅根相關報導，不僅報導不實，加上又刊出梅根寫給父親湯瑪斯（Thomas Markle）的私人信件，當時哈利王子暴怒，認為媒體對梅根已經是過分霸凌。

然而，對於哈利夫婦倆為何會選擇旅居英國與加拿大，財經媒體則分析，從理財的角度來看，除了在北美更有機會擺脫王室束縛，利用名人的地位賺錢外，會選擇定居加拿大而非「美國」，主要要原因是加拿大的稅收優惠、安全保障，以及更明確的「離婚法規」。