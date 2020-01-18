單親爸搬水泥養活2子女　罹口腔癌瘦到37公斤：不知什麼時候可以工作…

▲詹男罹患口腔癌，瘦到剩下37公斤。（圖／翻攝陽光基金會粉專）



記者柯振中／綜合報導

「有時候想想不如死一死較快活…。」一名從事水泥工的詹姓男子日前罹患口腔癌，體重驟降到37公斤，原先靠著扛50公斤的水泥袋養一雙未成年子女，如今卻沒辦法工作，讓他一度出現輕生的念頭。透過陽光基金會的社工與家人的陪伴，詹男終於逐漸恢復體力，也開始對未來充滿希望。

詹男是陽光服務的口腔癌病友，患病後瘦到剩下37公斤，現況與駕照上圓潤飽滿的臉相差許多，讓他不禁感嘆，以前能吃能做，天天扛著50公斤的水泥袋，養活一雙子女，如今卻相當虛弱，根本不曉得什麼時候能夠恢復工作能力。

「有時候想想不如死一死較快活，沒煩沒惱。」詹男提到，由於抗癌過程相當艱辛，導致他的情緒低落，一度出現輕生的念頭，但由於自己是單親爸爸，為了子女，他不能倒下，「還有孩子要養…。」

▼在陽光基金會、家人的陪同下，詹男逐漸恢復健康。（圖／翻攝陽光基金會粉專）



手術過後，詹男無法正常飲食，只能仰賴鼻胃管灌食，以維繫生命，還好陽光社工買了營養品前往探視，替他申請補助，讓他不必再替兒女的學費擔心，能夠專心復健。

詹男在陽光社工、家人的陪同下進行復建，開始恢復體力，也漸漸能夠吞嚥食物，對未來也開始燃起希望。據了解，陽光基金會以「提升顏損及燒傷者之生活品質與自我價值」為宗旨，希望能協助病患恢復健康，替病歡爭取到安全、平權的社會環境。

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