　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

澳洲大火啟示／末日近了　你還不把握機會對家人好？

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

當亞馬遜、澳洲接連發生大火，全世界天災人禍不斷，各地庶民經濟都不景氣，在多種斜槓兼職中拼命求生的您，是不是也有一種焦慮，好像「真的要世界末日了？」老實說，上過產台以後，媽媽們早已將生死置於度外，但看到我們的孩子，還是難免擔心「他們該怎麼辦？」

您知道嗎？世界末日在聖經上的解讀，並不是特定某一天，會發生如大爆炸那樣的粉碎事件，而是逐漸「走向毀滅的一段期間」，若真的按照預言，那這段末世凋零，已經開始了。

我童年對這種玄學、古文明、外星人特別感興趣，父親也是，數理極強的他，曾經一時興起，拿著佛典去計算，告訴我：「佛經中的西方極樂世界，跟科學家算出來的宇宙邊緣，居然差不多。」他小時候曾經受洗，對聖經內容瞭若指掌，也常和我聊末日來臨等等話題，姑且不論他的說法是否足以採信，那些討論仍深深地影響我現在對生活的看法與態度。

我看似叛逆，不婚生子、堅持遠離原生家庭（雖然是因為受暴所致），或許有人替這樣的態度下了「及時行樂」的註解，但我很明白自己的「樂」並不自私，在有限的生命裡，我要盡量把愛、感恩與溫暖帶給身邊的人，尤其是唯一的家人：女兒。

我們看過太多假藉「及時行樂」行「放縱私慾」的例子了！多少人對外界慷慨大方、對家人錙銖必較，邀朋友飲酒作樂，在家對孩子、另一半橫眉豎目，更有甚者，把錢大筆豪擲在燈紅酒綠之中，卻連親生小孩的學費都不願意分擔…他們有好多好多的理由，可以合理化自己對家庭的忽視。

很多事情，他們會說「來得及，不急於一時，以後再做吧！」但誰有等待的義務呢？於是，在錯過之後，才發現它的「來不及」與「彌補不起」。這世界沒有什麼是永恆不滅的，與其在今生擔心來世，為何不現在就把事情做好？任何人、事、物與我們的交會，才是最珍貴的。

尤其是你的家庭，就算只有一大一小，它仍是最需要被關愛的地方。

若是人類文明還能存續百年，我期待，當孩子向他們的孩子憶起「我媽媽怎樣怎樣」的時候，她對我的誇耀大於抱怨，那正是父母曾存在於世間的美好反饋！若是豪情壯志，想名留千古卻疏於家庭，別忘了那歷史人物在課本上的命運，就是被怨念的學生們塗鴉啊。

地球都要末日了，要把握機會，對人好。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
一夜暴跌8°C夏→冬！急凍12°C「時間點出爐」
女星反台獨不遺餘力！弟竟加入民進黨　她氣瘋了
獨／王立強、陸商、蔡正元4張對話截圖曝光！「談好條件幫落實」
凱道挺韓喊破100萬人！網神邏輯打臉：台北能住1億人？
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

看了想出國　半年3次耗盡存款也要實踐的幸福教養理念

安親不安親／若盼孩子快樂　請給時間探索課本外的世界

碰上不友善的公車司機　一定要教孩子這自保4招

老師說聖誕要變裝　她給自然捲女兒扮耶穌

流感疫苗打不打？當支持施打派，遇上絕對不打的醫師

不准交友！她靠傳信看世界　嘆：親子溝通要像放風箏

見遊民撈廚餘菜飯果腹　她教女兒：活著，才有別的可能！

澳洲大火啟示／末日近了　你還不把握機會對家人好？

安親不安親／若盼孩子快樂　請給時間探索課本外的世界

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

主人狂被咬崩潰「向訓練師求助」　她耐心鼓勵、引導...幼犬3天學乖

陳水扁激動北上3問馬英九 公款私用無罪「讀同個大學嗎？」

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

鄧紫棋東區唱片行買自己專輯　換到員工價+一個月播她的歌XDD

淘寶台灣年貨節

澳洲大火啟示／末日近了　你還不把握機會對家人好？

安親不安親／若盼孩子快樂　請給時間探索課本外的世界

照片被盜用！變挺韓長輩圖　中信兄弟「峮峮女神」怒了

中學五人制／北區高男複賽　北市復興退苗縣興華拿第一

影／「滿身是傷痕但不要緊...」陳菊126秒影片逼哭網友：這張選票決定台灣未來

TIME專訪／外資、媒體移轉台灣？蔡英文：台商回流6000億「最安全的生產地」

「很多人都很緊張」　蔡英文喊話支持者：不要低估對手、不要分散力量

一夜降8°C夏→冬！鋒面＋冷空氣轉雨濕冷探12°C　吳德榮：高山可能降雪

TIME專訪／香港激烈抗爭一國兩制？　蔡英文：台灣人對中國信賴度大打折扣

SBL／瓊斯飆25分證明腳傷無礙　台銀放話還要拚爭冠

澳洲要殺1萬頭「找水駱駝」！索馬利亞人狂喊：可以送我們　古老習俗曝光

嘉縣海區抓到賄選虛晃一招　檢警帶回12人複訊後飭回

親子熱門新聞

耗盡存款也要實踐的幸福教養理念

必看！孩子需要探索課本外的世界

末日近了　把握機會對家人好

孩得流感　傻媽：能少隔離幾天嗎

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

對不友善公車司機的自保4招

口腔破超過30個洞　對抗腸病毒經驗談

保母三節、年終怎麼給？6點教學

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

不婚生子可行嗎？生父認領前先想想

＂坐月子＂不能哭小心傷眼又傷身

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

謝和弦嗆孕妻：別用小孩綁住我！

DIY清潔洗衣機的超厲害法寶！

更多熱門

相關新聞

老公騙工作外出…正宮怒帶2孩跟車抓姦！

老公騙工作外出…正宮怒帶2孩跟車抓姦！

一名陳姓女子稱呼已婚上屬張男「親愛的」，甚至還叫他「老公」！張妻發現2人的曖昧訊息後，決定帶上2名子女跟車抓姦，確認2人關係真的好到「上摩鐵」後，張妻憤而提告求償50萬元。新北地院認定陳女與張男2人行為已侵害張妻配偶權，必須連帶賠償20萬元為適，全案可上訴。

華南王子監控妻案　有罪判決撤銷發回

華南王子監控妻案　有罪判決撤銷發回

已婚少校同宿女上士　「她需要地方睡覺」

已婚少校同宿女上士　「她需要地方睡覺」

見妻服下體感染藥...夫綠到出汁

見妻服下體感染藥...夫綠到出汁

7年級美女房仲僅國中學歷　咬牙拚千萬業績

7年級美女房仲僅國中學歷　咬牙拚千萬業績

關鍵字：

焦糖綠玫瑰caramelgreen親子育兒教養教育親子活動身教離婚單親彌補心態外遇溺愛

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

過馬路遭曳引車輾斃！兒崩潰抱屍　店家：腳身分離

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

小賈斯汀認了「罹患不治之症」！

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

莉婭認愛謝和弦！反擊「決裂是Keanna一手造成」

獨／Keanna流產　謝和弦收砲火盼好聚好散

東吳情侶雙屍真相曝！驚見男友上吊亡...她同赴黃泉相會

雙屍悲劇！主唱男大生自殺、女尋死

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

BTS柾國紅眼框向粉絲道歉

720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀還是栽了

更多

最夯影音

更多
出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚
霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面