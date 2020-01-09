澳洲大火啟示／末日近了　你還不把握機會對家人好？

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

當亞馬遜、澳洲接連發生大火，全世界天災人禍不斷，各地庶民經濟都不景氣，在多種斜槓兼職中拼命求生的您，是不是也有一種焦慮，好像「真的要世界末日了？」老實說，上過產台以後，媽媽們早已將生死置於度外，但看到我們的孩子，還是難免擔心「他們該怎麼辦？」

您知道嗎？世界末日在聖經上的解讀，並不是特定某一天，會發生如大爆炸那樣的粉碎事件，而是逐漸「走向毀滅的一段期間」，若真的按照預言，那這段末世凋零，已經開始了。

我童年對這種玄學、古文明、外星人特別感興趣，父親也是，數理極強的他，曾經一時興起，拿著佛典去計算，告訴我：「佛經中的西方極樂世界，跟科學家算出來的宇宙邊緣，居然差不多。」他小時候曾經受洗，對聖經內容瞭若指掌，也常和我聊末日來臨等等話題，姑且不論他的說法是否足以採信，那些討論仍深深地影響我現在對生活的看法與態度。

我看似叛逆，不婚生子、堅持遠離原生家庭（雖然是因為受暴所致），或許有人替這樣的態度下了「及時行樂」的註解，但我很明白自己的「樂」並不自私，在有限的生命裡，我要盡量把愛、感恩與溫暖帶給身邊的人，尤其是唯一的家人：女兒。

我們看過太多假藉「及時行樂」行「放縱私慾」的例子了！多少人對外界慷慨大方、對家人錙銖必較，邀朋友飲酒作樂，在家對孩子、另一半橫眉豎目，更有甚者，把錢大筆豪擲在燈紅酒綠之中，卻連親生小孩的學費都不願意分擔…他們有好多好多的理由，可以合理化自己對家庭的忽視。

很多事情，他們會說「來得及，不急於一時，以後再做吧！」但誰有等待的義務呢？於是，在錯過之後，才發現它的「來不及」與「彌補不起」。這世界沒有什麼是永恆不滅的，與其在今生擔心來世，為何不現在就把事情做好？任何人、事、物與我們的交會，才是最珍貴的。

尤其是你的家庭，就算只有一大一小，它仍是最需要被關愛的地方。

若是人類文明還能存續百年，我期待，當孩子向他們的孩子憶起「我媽媽怎樣怎樣」的時候，她對我的誇耀大於抱怨，那正是父母曾存在於世間的美好反饋！若是豪情壯志，想名留千古卻疏於家庭，別忘了那歷史人物在課本上的命運，就是被怨念的學生們塗鴉啊。

地球都要末日了，要把握機會，對人好。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。