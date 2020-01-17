防止中方不遵守「第一階段協議」承諾　納瓦洛：美會採取報復措施

▲白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）接受媒體訪問時指出，本周三（15日）、周四（16日）是美國貿易政策歷史上最偉大的兩天；因為這兩天不但簽署了中美第一階段貿易協議，還談妥了「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）。納瓦洛也強調，若是中國不履行協議內容，將會採取應對的報復措施。

納瓦洛接受《福斯財經新聞》訪問時表示，「能夠談妥一個協議其實就很足夠了，但我們在兩天內簽署了兩個協議。」納瓦洛說，美國和加拿大、墨西哥、中國簽了協議，同時也在和日本、韓國協商中，「我只能說，哇！」納瓦洛也指，目前美國市場對於這些協議的反應非常好，因為這意味著美國人民有更多就業機會。

不過，納瓦洛仍擔心中國不會履行協議內容。他表示，美方為此計畫了90天的裁決期限，「若是貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）接到申訴的話，必須在90天內做出裁決。」納瓦洛強調，如果美國不滿意中國做法的話，可以執行報復行動，且中方不可對此採取應對措施。

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