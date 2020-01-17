　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三重天台甩尾實錄！遲鈍QC妹「差半米就飛高高」2秒後終於回神

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／新北報導

新北市一名李姓駕駛16日開車行經重新路，在天台前要從外側車道左轉，卻沒注意到左側有台計程車，擦撞後整輛車子彈回失控，往右方在停等紅燈的機車群直衝，好險李姓駕駛方向盤打到底緊急甩尾，直到撞上變電箱後才停下，所幸沒有人傷亡，騎乘CUXI的女騎士險些就被撞上，網友直說「QC妹是不是完全沒反應過來」。

▲三重天台前白車失控甩尾，遲鈍QC妹差半米就要飛高高。（圖／翻攝自爆料公社）

▲三重天台前白車失控甩尾，遲鈍QC妹差半米就要飛高高。（圖／翻攝自爆料公社）

據查證，這起車禍發生在16日下午1點多，24歲的李姓男子開著白色轎車，從重新路往台北橋方向行駛，經過正義南路口時從外側車道欲左轉，撞上在內側車道直行的廖姓計程車司機（65歲），李男車輛瞬間失控，往右方正義南路直衝，甩尾後驚險閃過停等紅燈的3輛機車後，撞上路旁的變電箱才停下，2輛路旁的機車也被撞得稀巴爛，李男違規左轉部分警方將製單開罰。

有民眾目擊將行車紀錄器上傳到「爆料公社」，後怕的說「好險待轉區沒有機車！那台QC女孩運氣真好！沒受傷！」，而根據畫面當時不僅路邊的行人嚇到快步跑離，2名男機車騎士也準備棄車跑開，就只有正中央騎乘CUXI的女騎士沒反應過來，2秒後才吃驚地瞪著撞上變電箱的轎車。

網友看到後評論說「無動於衷，穩如泰山」、「有滴2滴出來嗎？」、「拓海是你嗎？」、「我阿嬤反應都比她快」、「QC是見過多少大風大浪」、「只能說她命大」、「還好待轉區沒機車」、「她還來不及反應，車就甩過去了」、「只能給甩尾的87分」、「轉彎不小心按到N2」、「兩位男騎士動作真一致，果然有危機意識」等語。

▼轎車甩尾撞上變電箱及2輛機車後才停下。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重天台前白車失控甩尾，遲鈍QC妹差半米就要飛高高。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重天台前白車失控甩尾，遲鈍QC妹差半米就要飛高高。（圖／記者陳豐德翻攝）

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

殺彎失敗驚悚影片曝！泰山重機騎士跨雙黃線遭貨車輾過　送醫搶救身亡

想搖我男友？8+9妹不爽情敵亂叫「寶貝」竟集體霸凌　全慘遭肉搜關版

舊手機成汽車之眼！1個APP升級Level2.5自動駕駛「秒省3萬元」

ET快訊
媽心急約相親！新竹哥「一晚爽吃3妹子」曬照閃瞎..老司機嗨炸
陳揮文道歉！挺韓脫口「民進黨夾去配」選後坦言：不太在乎高雄人
女星「劇組全表兄弟」！被送上大亨床..藝人男友超綠偷哭　3線
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拿學生名字諧音取綽號！導師課堂狂笑　學生起鬨霸凌…被告竟扯：只是開玩笑

護理男搭上13歲蘿莉　「9月內90次」意外懷孕…冷回：妳決定就好

老闆框林森北酒店妹回家　她被硬上「電梯內雙腿站不穩」打電話求救

甜美女直播主違約跳槽「判賠500萬」　月薪揭曉竟達460K

更生家庭齊聚北市東區　「幸運草市集」熱鬧嘉年華提前過鼠年

酒店姊妹歡唱變「4打1」　前輩錢不見圍毆菜鳥…控她們要打到見血才放人

台南維冠大樓倒塌案求償「犯罪被害補償金」　法院判7536萬元

快訊／高雄楠梓牛排館準備營業　廚房冒出火勢濃煙竄天

酒後找代駕！　「北市交警＋Andy老爹」宣導防酒駕

彰化土雞場雞隻異常死亡！防疫所確診H5N2病例　急撲殺「2萬1千隻↑」土雞

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

癢癢癢！蕁麻疹發作好難受...4穴道紓緩、中西合併改善攻略

韓國美容師神手改造！舒服到度估　炸毛博美秒趴下成「黑色小海獺」

吳怡農「90度鞠躬謝票」贏了氣度　國小嫩照流出...網：男大十八變！

1隻能殺26人！他旗津釣藍環章魚 大膽觸吸盤戳頭...友驚呼：超勇敢

囂張轎車「並排」堵公車叭不走 正義騎士爆氣怒吼：快滾啦！

拿學生名字諧音取綽號！導師課堂狂笑　學生起鬨霸凌…被告竟扯：只是開玩笑

護理男搭上13歲蘿莉　「9月內90次」意外懷孕…冷回：妳決定就好

老闆框林森北酒店妹回家　她被硬上「電梯內雙腿站不穩」打電話求救

甜美女直播主違約跳槽「判賠500萬」　月薪揭曉竟達460K

更生家庭齊聚北市東區　「幸運草市集」熱鬧嘉年華提前過鼠年

酒店姊妹歡唱變「4打1」　前輩錢不見圍毆菜鳥…控她們要打到見血才放人

台南維冠大樓倒塌案求償「犯罪被害補償金」　法院判7536萬元

快訊／高雄楠梓牛排館準備營業　廚房冒出火勢濃煙竄天

酒後找代駕！　「北市交警＋Andy老爹」宣導防酒駕

彰化土雞場雞隻異常死亡！防疫所確診H5N2病例　急撲殺「2萬1千隻↑」土雞

華聞快遞／四川省去年外貿規模達6765.9 億元

迎合北京　傳教廷已內定親中派接任香港主教

10歲女童遭拖行數百公尺倒地！　媽媽報警才知「肇事司機是自己」

拿學生名字諧音取綽號！導師課堂狂笑　學生起鬨霸凌…被告竟扯：只是開玩笑

CBA／陳盈駿23分、8助攻　廣州絕殺青島終止15連敗

附爐子卻無抽油煙機！他嘆「套房格局各種怪」PO文取暖　網爆共鳴揭原因

快訊／陳菊卸任、蘇嘉全接總統府秘書長？總統府澄清：憑空杜撰

春節「走替代免堵氣」！善用台61線西濱快　完美避塞路線曝光

春節前後境外移入傳染病「近9成來自新南向國家」專家教你防範訣竅

蔡英文擺脫論文烏賊戰　LSE官網：稱「博士」恭賀連任

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

社會熱門新聞

林森北酒店妹被老闆框回家「雙腿站不穩」怒告

月薪46萬女直播主　跳槽違約判賠500萬

莒光甜心勾已婚少校！被抓包秒裝無辜：我是被騙的

勾已婚少校直奔摩鐵！激戰聲走廊迴盪　正宮心碎

誆名校畢獲年薪210萬　開會打哈欠法院判准解雇

上班首日過肩摔　上岸酒店妹曝奧客暗號

強擄竹聯幫明仁會長痛毆　地方角頭遭下追殺令

護理男搭上13歲蘿莉　聽到懷孕冷回：妳決定

三重天台甩尾實錄　遲鈍QC妹險飛高高

基隆清潔隊丟大沙發進垃圾車！市民驚：奇景

竹聯幫明仁會長慘被擄走毒打　還滿臉是血拍片道歉

花11萬遊以色列！住星空鬼屋+吃蒼蠅飯　旅行團求道歉

國防部長喊加強軍紀！莒光甜心卻激戰已婚少校狠打臉

銷魂聲傳隔壁！虐嬰女為挽回男友3P

更多熱門

相關新聞

女子為頂替酒駕男友撞車

女子為頂替酒駕男友撞車

1名陳姓女子與前、後任男友同車，在警方路檢點前，車子突失控撞上路邊貨車，坐後座的陳女與坐在副駕駛座的李男都向警方說，開車的是自己，只有坐駕駛座的侯男不說話，警方查出原來係陳女看到路檢，為掩飾侯男酒駕，想爬到駕駛座頂替，疑壓到手煞車才撞車肇事。

三重鐵皮倉庫藏519公斤爆竹「超標26倍」

三重鐵皮倉庫藏519公斤爆竹「超標26倍」

台東自小客車速過快失控　撞上3民宅

台東自小客車速過快失控　撞上3民宅

即／三重公寓火警　破門驚見男全身焦黑

即／三重公寓火警　破門驚見男全身焦黑

開警車北宜公路執勤　過彎撞護欄再撞2車

開警車北宜公路執勤　過彎撞護欄再撞2車

關鍵字：

QC天台甩尾三重失控遲鈍

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻主持尾牙到一半「狠被斷麥關燈」！

16歲高中妹「下面爆3朵肉球花」！兇手竟是親哥哥

宋楚瑜得票太低　千萬保證金沒收

17歲少年捲紛爭　「指頭全斷」殘肢沿街拋！

阿伯吳怡農謝票落淚　本人回應了

秀智突PO懷孕照！網一看全傻了：OMG

即／罷韓第一階段達門檻！韓國瑜回應了

台南BMW「14個黑絲正妹」拜年！絕美照片曝光

《女兵》十七連哀戚送別李宣榕父親

浪貓躺路中！女勇敢撿起來被讚爆

21歲男刺殺國中班導！他浴血走回家門口倒地亡

泫雅「綁辮子頭」逛夜市被罵翻！

清純女星「劇組全是表兄弟」！

即／劉家昌宣布籌組「中國臺灣反共黨」

蔡英文人事布局曝　林飛帆將被重用

更多

最夯影音

更多
「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦
羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面