三重天台甩尾實錄！遲鈍QC妹「差半米就飛高高」2秒後終於回神

記者陳豐德／新北報導

新北市一名李姓駕駛16日開車行經重新路，在天台前要從外側車道左轉，卻沒注意到左側有台計程車，擦撞後整輛車子彈回失控，往右方在停等紅燈的機車群直衝，好險李姓駕駛方向盤打到底緊急甩尾，直到撞上變電箱後才停下，所幸沒有人傷亡，騎乘CUXI的女騎士險些就被撞上，網友直說「QC妹是不是完全沒反應過來」。

▲三重天台前白車失控甩尾，遲鈍QC妹差半米就要飛高高。（圖／翻攝自爆料公社）

據查證，這起車禍發生在16日下午1點多，24歲的李姓男子開著白色轎車，從重新路往台北橋方向行駛，經過正義南路口時從外側車道欲左轉，撞上在內側車道直行的廖姓計程車司機（65歲），李男車輛瞬間失控，往右方正義南路直衝，甩尾後驚險閃過停等紅燈的3輛機車後，撞上路旁的變電箱才停下，2輛路旁的機車也被撞得稀巴爛，李男違規左轉部分警方將製單開罰。

有民眾目擊將行車紀錄器上傳到「爆料公社」，後怕的說「好險待轉區沒有機車！那台QC女孩運氣真好！沒受傷！」，而根據畫面當時不僅路邊的行人嚇到快步跑離，2名男機車騎士也準備棄車跑開，就只有正中央騎乘CUXI的女騎士沒反應過來，2秒後才吃驚地瞪著撞上變電箱的轎車。

網友看到後評論說「無動於衷，穩如泰山」、「有滴2滴出來嗎？」、「拓海是你嗎？」、「我阿嬤反應都比她快」、「QC是見過多少大風大浪」、「只能說她命大」、「還好待轉區沒機車」、「她還來不及反應，車就甩過去了」、「只能給甩尾的87分」、「轉彎不小心按到N2」、「兩位男騎士動作真一致，果然有危機意識」等語。

▼轎車甩尾撞上變電箱及2輛機車後才停下。（圖／記者陳豐德翻攝）



►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►殺彎失敗驚悚影片曝！泰山重機騎士跨雙黃線遭貨車輾過 送醫搶救身亡

►想搖我男友？8+9妹不爽情敵亂叫「寶貝」竟集體霸凌 全慘遭肉搜關版

►舊手機成汽車之眼！1個APP升級Level2.5自動駕駛「秒省3萬元」