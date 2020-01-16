2男1女車內爭吵遇警失控撞車　警查出女子為頂替酒駕男友才肇事

▲遇警失控撞車，警查出女子為頂替酒駕男友才肇事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名陳姓女子與前、後任男友同車，在警方路檢點前，車子突失控撞上路邊貨車，坐後座的陳女與坐在副駕駛座的李男都向警方說，開車的是自己，只有坐駕駛座的侯男不說話，警方查出原來係陳女看到路檢，為掩飾侯男酒駕，想爬到駕駛座頂替，疑壓到手煞車才撞車肇事。

2019年10月間，台南市警三分局執行路檢時，發現一輛轎車突然在路檢點前撞上路邊貨車，警員靠近時，發現車內3人遲遲不下車，覺得很奇怪，當時陳女率先從後座下車，整理了一下衣服，向警方坦承車子是她開的，警員質疑她為何能在後座開車？但陳女沒有解釋，警員因此先登記了3人的證件，執行酒測。

陳女酒測0，從副駕駛座下車的李男則是0.24毫克，但駕駛座的侯男0.33毫克，這時李男又尷尬地向警員舉手說，其實車子是他開的，跟陳女、侯男都沒關係。警員要求3人說實話，李男堅持他開的，但對於為何3人在車內一起開車，李男也沒有解釋。

警員調了監視器畫面，發現3人在車內疑有爭吵，最後侯男才坦承，他是陳女的現任男友，因為李男去當兵了，所以陳女才跟他在一起，但他與李男並沒有交惡，反而變成了朋友，當天他們在釣蝦場喝了酒，只有陳女沒喝，遇警路檢陳女要頂替他，但李男想替陳女扛賠償責任，所以才向警員誆稱是李男自己開車的。

本案經移送台南地檢署，檢察官方認為，侯男酒駕涉公共危險，陳女、李男兩人則有涉有頂替嫌疑，考量3人的危害輕微，都沒前科，雖然一開始說謊，但最後也坦承犯行，因此做出緩起訴1年處分，侯男要向國庫繳5萬罰金、李男則是2萬元、陳女繳1萬元。