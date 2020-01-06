　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12縣市空品不良　中市啟動預警2級應變：學校戶外作息改室內

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台中市政府針對連續數日空品不良，啟動預警2級應變。（圖／台中市政府提供）

▲12縣市空品不良，台中市政府啟動預警2級應變。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

空汙持續！台中市政府6日表示，依據環保署空品資訊，大環境風場偏東風，台灣西半部位於背風側，風速偏弱導致大氣擴散條件差，上午12個縣市空品不良，環保署77個空品測站有36個呈現橘色等級。台中市空品也達橘色提醒，市府持續執行各項空氣品質不良應變措施，也提醒市民出外配戴口罩，做好防護措施。

台中市環保局表示，市府今天已啟動預警二級應變，教育局透過平台通知及預警各級學校將戶外作息課程調整為室內，昨日並提前通知前30大固定汙染源自主降載、營建工地加強道路洗掃街作業、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導等，以減緩空品持續惡化，並橫向通報各局處周知所屬機關學校單位配合執行防制措施、調整戶外作息。

請繼續往下閱讀...

環保局說，昨日預警成果經統計，配合調整製程、自主減降廠家計21家（包括文山垃圾焚化廠、中港砂石、中龍、中聯台中廠、中聯南堤廠、大鈿彩藝、中聯油脂台中港廠、味丹沙鹿第一工廠、台灣玻璃台中廠、台灣玻璃台中廠平板三廠、祥祐、中美和、正隆后里廠）等。其中正隆后里廠配合氣電共生製程配合停機未操作。

環保局表示，空氣品質受氣象條件影響大，有較大不確定性，將持續監控空氣品質並執行對應等級應變作為；也提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，請減少劇烈活動，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

民眾如要掌握空品即時狀況，可至《環保局空氣品質監測網》(http://bit.ly/1PYK6fP) 、《台中市空氣品質資訊服務網》(https://aq.epb.taichung.gov.tw/TccgAIR/index.html )查詢，隨時掌握做好自我防護。

韓妞激推、IG討論爆款

【更多新聞】

重機台74線時速253公里狂飆競速　騎士判3月支付公庫5萬

醉男對警動粗辱罵出庭裝傻　一句「殺警察」露餡判拘45天

王小姐風波後首現輔選　李佳芬燦笑：我們挺好的，沒事

ET快訊
明道哥哥「最後身影曝光」！案發前3貼載妻兒騎車上山
金球獎／相隔24年！布萊德彼特2度拿獎　「前妻台下眼神」被鏡
黑鷹墜毀傳國防部不滿運安會洩密「未審先判」！主委楊宏智回應了
KID喝喜酒「終於同框高山峰」！小甜甜看傻：到底誰是誰
限時優惠！麥當勞「三大夯品」通通買一送一
瓦昆菲尼克斯《小丑》奪下影帝！第77屆金球獎完整得獎名單
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

韓國瑜逛故宮問名畫「這真的假的？」　強調未來重視文化教育

黑鷹墜毀調查！傳國防部不滿運安會洩密「未審先判」　楊宏智回應了

員工旅遊找不到伴！主管「獨自1房要多付1萬」　邊緣妹傻眼：其他人都免費

明道親哥輕生帶兒陪葬　男童就讀學校震驚難過！校內已啟動輔導機制

iPhone 6S同步傳LINE「當1秒」！一問證實lag災情　網驚：一代神機不行了嗎

妻「一瓶化妝水用幾個月還有」原因曝　他浴室加料被發現…求救弟：借我住

娃娃機夾「歐舒丹護手霜禮盒」！他一開震驚...秒私訊賣家　結局引爆眾怒

點炸雞桶送一包「紅色催淚彈」！店家曝真正原因　網讚賺到：這超好用～

《與惡》成功的秘密！鄭麗君3年重建文化政策：給更多孩子不一樣的台灣

12縣市空品不良　中市啟動預警2級應變：學校戶外作息改室內

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

台中浮誇丼飯！韓式炸雞堆超高 半隻烤雞鋪飯上竟然3百元有找

韓國瑜背心經、當菩薩面發誓　「不作威作福，只為民做牛做馬」

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

看女生「漂亮小腿」成績倒退 韓國瑜自曝唸放牛班原因

韓國瑜逛故宮問名畫「這真的假的？」　強調未來重視文化教育

黑鷹墜毀調查！傳國防部不滿運安會洩密「未審先判」　楊宏智回應了

員工旅遊找不到伴！主管「獨自1房要多付1萬」　邊緣妹傻眼：其他人都免費

明道親哥輕生帶兒陪葬　男童就讀學校震驚難過！校內已啟動輔導機制

iPhone 6S同步傳LINE「當1秒」！一問證實lag災情　網驚：一代神機不行了嗎

妻「一瓶化妝水用幾個月還有」原因曝　他浴室加料被發現…求救弟：借我住

娃娃機夾「歐舒丹護手霜禮盒」！他一開震驚...秒私訊賣家　結局引爆眾怒

點炸雞桶送一包「紅色催淚彈」！店家曝真正原因　網讚賺到：這超好用～

《與惡》成功的秘密！鄭麗君3年重建文化政策：給更多孩子不一樣的台灣

12縣市空品不良　中市啟動預警2級應變：學校戶外作息改室內

快訊／世新大學管院電梯維修工人遭夾！卡「1、2樓間」命危...仍在搶救中

男河邊釣到梭子魚！魚腹異常隆起...剖開後見「活跳跳」景象驚呆

火鍋湯裡發現「金色菸頭」...他傻眼：還是抽完的　一聽店家回應氣炸

600萬買高雄蛋黃區2房　「還是新的！」2天吸百人搶進

狗狗幼兒園「午休照」萌曝光　集體蓋被被排排睡融化網

明道哥哥「最後身影曝光」！　案發前23小時「3貼載妻兒」騎車上山

雲林海量「一國兩制」布條！藍營控抹紅　綠營：就是我們掛的

新北招募包租代管房東　交付專業出租保障租金收入三年

鄰居6年來狂找碴！大夜哥崩潰「按鈴問我出門沒」　管委會：你是租客要忍耐

年節送禮！「春陽茶事X老媽拌麵」限量禮盒開賣　黑橋牌推豆腐尬黑豬肉香腸組

當街全武行！男子酒後嗆聲「看X小」　小女友不顧內衣走光熊抱勸架

生活熱門新聞

一周天氣出爐！新一波冷空氣周三襲

兩波變天降7度　周三強冷空氣先報到最凍11度時間曝

486先生狂遇鋼鐵韓粉　急動員：務必去投票

強冷空氣將到　「變天轉雨大降溫、最凍11度時間曝」

駕駛喊「95加滿」丟下1000突開走　工讀生倒貼700元

法醫打錯1個字　退休公僕瞬間枉死

韓自曝看女同學小腿　館長13字酸

周星馳合體吳孟達？　韓國瑜分身客串「相似度100%」

館長飲料店快開了！超好記店名惹笑萬人

北大新宿舍票選　「是在哈樓」奪冠

室友都有男友！　2年後人生逆轉

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

黑盒子資料出爐！動力正常卻下沉

嬤屍骨未寒　她突昏倒幾年後意外發現：嬤拉我回來

更多熱門

相關新聞

85大樓被消失！全台35測站「亮橘紅燈」

85大樓被消失！全台35測站「亮橘紅燈」

台灣附近持續吹著東風和東南風，導致西半部無風狀態下，空汙相當嚴重。氣象粉專「天氣即時預報」說明，由於海峽出現了「渦旋」，渦旋生成是空氣高度惡化的條件之一，讓汙染物開始在西部折返跑，且最容易累積在「中部」，預計要到8日後才會緩解。環保署表示，今（6日）中部空品區為「紅色警示」等級，而從環保署空氣品質監測網來看，高雄天空灰一片，從仁武測站看過去，昨（5日）還能看到85大樓，今（6日）完全被霾害蓋住。

中部空品紅色警戒　二林難控制　

中部空品紅色警戒　二林難控制　

台中市1／6起實施2階段道路禁挖

台中市1／6起實施2階段道路禁挖

有錢真好！美容大王斥資1.5億　買台中最貴豪宅

有錢真好！美容大王斥資1.5億　買台中最貴豪宅

林英傑回中職仍掛念台壽保　盼市府經營

林英傑回中職仍掛念台壽保　盼市府經營

關鍵字：

空汙空品環保局台中市

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

蔡依林大膽掀裙「看我胯下」　阿信呆住：我ㄎㄧㄤ了！

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

他2年來只射出「透明液體」傻眼！醫：這麻煩了

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

明道拖11年閃兵「為了家計」　幫哥哥還債無底洞

明道親哥陳屍山區！陳喬恩發聲：請別打擾他

名嘴傻眼：韓國瑜根本是魔神仔

PO合成圖批蔡「羞辱國軍」　葉毓蘭被灌爆刪圖道歉

連續16天！麥當勞3大夯品通通買一送一

更多

最夯影音

更多
蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手
韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面