　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南仁德廢輪胎工廠大火　600平方公尺鐵厝廠房全毀

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林悅／台南報導

台南市仁德區大利路一間鐵厝工廠，13日下午1時許發生火警，由於鐵厝工廠內堆放大量廢輪胎，火勢一發不可收拾，全面陷入火海，台南市消防局出動大批消防人車，到場採防圍堵防護措施，防止火勢擴大延燒，並出動空拍機監控火場，幸好無人受傷受困，火勢於下午2時15分許控制，但工廠付之一炬。

▲台南仁德區大利路工廠火警，600平方公尺廠房陷入一片火海。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南仁德區大利路工廠火警，600平方公尺廠房陷入一片火海。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南仁德區大利路工廠火警，600平方公尺廠房陷入一片火海。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於13日下午1時10分許報，仁德區大利路1家塑膠工廠發生火警，消防局出動16部各式消防車及人員37人前往搶救。消防人員到場發現，起火的是2樓鐵厝工廠，裡面存放大量廢輪胎，600多平方公尺廠房已全面燃燒，冒出大量濃煙及火舌。幸好無人員受困受傷。

▲台南仁德區大利路工廠火警，600平方公尺廠房陷入一片火海。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員為怕火勢擴大延燒，馬上要求119消防局增派水庫水等消防車到場，採取限侷圍堵防護措施，全面布水線防護火勢擴大延燒外，並申請增派通訊中隊空拍機到場監控火場，及增派挖土機等重機進場，協助開挖滅火。

▲台南仁德區大利路工廠火警，600平方公尺廠房陷入一片火海。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南仁德區大利路工廠火警，600平方公尺廠房陷入一片火海。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局於下午1時40分通報環保局評估是否發布空污警報，另請求台南機場、奇美公司支援51化學車共2車6人及奇美公司出動水塔車1車2人前往火場協助搶救，消防局也陸續增援共4梯次28車67人到場搶救，在消防人員等人全力水搶救下，火勢於下午2時15分許控制，但廢輪胎等物品起火燃燒很難撲滅，消防人員持續搶救火勢中，並通報台南市教育局轉請各學校緊閉門窗防空污。

ET快訊
韓國瑜1.6億選舉補助款誰領？　韓辦最新聲明解釋了
快訊／吳系中常委達共識15日准辭吳敦義　曾永權將代理主席
SM娛樂證實EXO Chen將結婚！女方非藝人　婚禮不公開
李宣榕52歲父腦缺氧病逝！凌晨班機回台直奔往生室：謝謝你
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園男攀爬自家拿鑰匙卻離奇死亡　喉嚨撕裂傷太可疑！檢警追查

台南仁德廢輪胎工廠大火　600平方公尺鐵厝廠房全毀

帶團到宜蘭登山！路途見坍塌告示　他獨向前探路遲未歸…山谷尋獲成冰冷遺體

驚悚搬屍畫面曝！割陰分屍魔林國平當街運屍　冷靜抽菸路口回眸令人發毛

快訊／台南「塑膠工廠全面燃燒」遭濃烈黑煙+火舌吞噬！消防派16車救援

瘸腳男包紗布報警遭槍擊　調監視器戳破謊言…社維法送辦

王功蚵車翻覆　蚵農遭壓手腳骨折！海巡警消急救援

割陰分屍魔燒炭亡！案留疑點...警重返棄屍地搜索：盼被害者能盡早伸冤

快訊／北市延平北路「獵豹」撞公車！車頭炸裂全毀駕駛受困...緊急送醫治療

雲林西螺夜市外愛車遭砸窗偷竊　車主貼文揪凶...2網友留言：我也被砸！

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

陳立農教鄧紫棋講台語！　「你是我的愛」引全場尖叫～

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

于美人：四年之後不會有宋楚瑜　宋鎮邁提醒...終局之戰還有續集

實境劇重演台南228湯德章事件　律師高喊「台灣人萬歲」遭槍決

吳怡農雙帥對決「敗選落淚」　支持者：選市長！選市長！

桃園男攀爬自家拿鑰匙卻離奇死亡　喉嚨撕裂傷太可疑！檢警追查

台南仁德廢輪胎工廠大火　600平方公尺鐵厝廠房全毀

帶團到宜蘭登山！路途見坍塌告示　他獨向前探路遲未歸…山谷尋獲成冰冷遺體

驚悚搬屍畫面曝！割陰分屍魔林國平當街運屍　冷靜抽菸路口回眸令人發毛

快訊／台南「塑膠工廠全面燃燒」遭濃烈黑煙+火舌吞噬！消防派16車救援

瘸腳男包紗布報警遭槍擊　調監視器戳破謊言…社維法送辦

王功蚵車翻覆　蚵農遭壓手腳骨折！海巡警消急救援

割陰分屍魔燒炭亡！案留疑點...警重返棄屍地搜索：盼被害者能盡早伸冤

快訊／北市延平北路「獵豹」撞公車！車頭炸裂全毀駕駛受困...緊急送醫治療

雲林西螺夜市外愛車遭砸窗偷竊　車主貼文揪凶...2網友留言：我也被砸！

桃園男攀爬自家拿鑰匙卻離奇死亡　喉嚨撕裂傷太可疑！檢警追查

台南仁德廢輪胎工廠大火　600平方公尺鐵厝廠房全毀

歐陽娜娜平底鞋走紅毯遭酸路人　迪麗熱巴「台灣禮服」上身驚艷全場

韓國瑜敗選狂賺1.6億？ 韓辦駁斥：國民黨領取而非韓本人

未來7年新增20景點！港政府擬「撥款409億」救海洋公園

廣告費狂燒120億！狠甩其他候選人　彭博：傾家蕩產也要拉下川普

東石漁民捕獲軟體「怪生物」…全身佈滿顆粒！　網驚：核洩變異種

綠營宣傳太成功！「回家投票」4字催出817萬票　一張圖看懂蔡英文勝選關鍵

胡宇威粉絲「齊聚地檢署」　送六法全書要他全吞下！

國民黨醒醒吧！　藍營議員沉痛喊話：要學會尊重主流民意

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

社會熱門新聞

快訊／遭恐嚇「還有2個可被...」！小燈泡媽要告了

殺人犯燒炭亡　他：原本要在我家

3男攔車敲爆玻璃　爸心疼：帶2幼兒去收驚

遭網友恐嚇　小燈泡媽嘆：沒有家長可以忍受

屋主出遊2天家衰淪凶宅傻眼：不認識他

48歲國道警支援選舉猝死！原訂2天後調職回鄉照顧老母

分屍女華僑　兇嫌燒炭慘死在基隆

17歲無照少年阿里山撞飛！未婚妻慘遭輾

普悠瑪撞擊！老翁卡車站月台縫隙亡

桃園男翻進2樓幫開門！喉嚨離奇撕裂傷慘死

即／男「陽明山馬槽橋上」一躍而下當場慘死

回恆春投票！基隆住家變凶宅　屋主：為何要挑這

割陰分屍案　林國平搬屍畫面曝光！

變態割陰分屍兇嫌曝光！警方發布專刊全力緝捕

更多熱門

相關新聞

台南善警結合廟宇辦理預防犯罪宣導

台南善警結合廟宇辦理預防犯罪宣導

春節將至，為讓民眾開心過好年，台南市善化慶安宮12日舉辦「寫春聯送鄉親活動」，吸引大批排隊人潮，善化警分局也在現場設攤宣導2020年加強重要節日工作主軸及為民服務事項，並邀集「異國移工」、「新住民」及在台就業的「老外」一起寫春聯，藉此感受一下台灣的年節氣氛及溫暖。

林俊憲謝票以謙卑感恩心情答謝選民

林俊憲謝票以謙卑感恩心情答謝選民

台南南化傳登山男昏倒命危

台南南化傳登山男昏倒命危

選後拆除競選廣告物恢復市容原貌

選後拆除競選廣告物恢復市容原貌

台南「最綠3區」曝光！得票率全衝破75％

台南「最綠3區」曝光！得票率全衝破75％

關鍵字：

台南仁德廢輪胎工廠燃燒付之一炬

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓國瑜放鳥…謝震武看呆怒飆2分鐘

網友肉搜吃雞排　老婆出面回應了

快訊／韓國瑜親曝「取消記者會+吃火鍋」原因

岔賭男欠14億雞排落跑　父出面嗆網友

整理投票數據　驚：台中人像瘋狗

快訊／遭恐嚇「還有2個可被...」！小燈泡媽要告了

韓假結束上班囉！韓國瑜低調離開左營住處

蔡英文記者會「口譯正妹」超狂背景曝光！

飲料店後面滿慢的！老闆娘女兒被跟　師父：她身上太多

「我非常喜歡她」　郭台銘開票夜密電柯文哲對話內容曝

環時總編談武統台灣：必須面對現實

韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應證實了

60國、組織恭賀蔡英文！耿爽：一中原則

《想見你》柯佳嬿引出「兇殺謎點」…聽完全身起毛

殺人犯燒炭亡　他：原本要在我家

更多

最夯影音

更多
BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話
蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面