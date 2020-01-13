台南仁德廢輪胎工廠大火　600平方公尺鐵厝廠房全毀

記者林悅／台南報導

台南市仁德區大利路一間鐵厝工廠，13日下午1時許發生火警，由於鐵厝工廠內堆放大量廢輪胎，火勢一發不可收拾，全面陷入火海，台南市消防局出動大批消防人車，到場採防圍堵防護措施，防止火勢擴大延燒，並出動空拍機監控火場，幸好無人受傷受困，火勢於下午2時15分許控制，但工廠付之一炬。

▲台南仁德區大利路工廠火警，600平方公尺廠房陷入一片火海。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於13日下午1時10分許報，仁德區大利路1家塑膠工廠發生火警，消防局出動16部各式消防車及人員37人前往搶救。消防人員到場發現，起火的是2樓鐵厝工廠，裡面存放大量廢輪胎，600多平方公尺廠房已全面燃燒，冒出大量濃煙及火舌。幸好無人員受困受傷。

消防人員為怕火勢擴大延燒，馬上要求119消防局增派水庫水等消防車到場，採取限侷圍堵防護措施，全面布水線防護火勢擴大延燒外，並申請增派通訊中隊空拍機到場監控火場，及增派挖土機等重機進場，協助開挖滅火。

消防局於下午1時40分通報環保局評估是否發布空污警報，另請求台南機場、奇美公司支援51化學車共2車6人及奇美公司出動水塔車1車2人前往火場協助搶救，消防局也陸續增援共4梯次28車67人到場搶救，在消防人員等人全力水搶救下，火勢於下午2時15分許控制，但廢輪胎等物品起火燃燒很難撲滅，消防人員持續搶救火勢中，並通報台南市教育局轉請各學校緊閉門窗防空污。