台派男心死「要投韓國瑜」　呂秋遠神回覆：吳斯懷會當國防部長

▲呂秋遠表示，他遇到一名自稱台派的男子說要投給韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

2020總統大選在即，律師呂秋遠在臉書PO出一段經歷，表示他遇到一名自稱「台派」的男子，硬要跟即將開庭的他討論投票取向，當他聽完對方的話後也做出分析，認為韓國瑜若當選，吳斯懷可能會成為國防部長，「讓比較好的候選人落選，然後你說你是台派？」

呂秋遠表示，他跟女客戶在高等法院等待開庭，期間一名男子經過認出他便說「我知道你是誰，我可以跟你討論一下星期六要投給誰嗎？我想知道會怎麼選擇」，呂秋遠也為了等等的工作直接拒絕。

沒想到，該名男子突然直接發言，表示自己不會投給蔡英文，會將票投給韓國瑜，因為蔡執政4年政見都沒有實現，除非民進黨日後推舉出真正的台派，他才會把票投回去；另外，政黨票方面，他會投給一邊一國黨，「因為他們才是代表真正的台灣人，區域立委我會隨便投一個，反正沒差」。

呂秋遠表示，蔡英文的一例一休顧及勞工權益，導致雇主憤怒，但最後勞工也不滿；另年金改革方面，本來就是馬英九該做的，蔡英文勇於出面承擔，才會被罵很慘，最後同志婚姻是大法官決定，蔡出面平撫、按照公投設立專法。

呂秋遠認為，蔡英文如果若選，韓國瑜一當總統就會讓吳斯懷當國防部長、潘恆旭當文化部長、葉毓蘭當內政部長，「你寧願選擇一個比較爛的候選人，讓比較好的候選人落選，然後你說你是台派？」

▲國民黨不分區立委參選人吳斯懷。（圖／記者宋良義攝）



呂秋遠全文如下：

在高等法院等開庭，有位先生經過，就開始跟我談起了投票取向。

「我知道你是誰，我可以跟你討論一下星期六要投給誰嗎？我想知道會怎麼選擇。」

「我在等開庭，可能不太方便。」我直接婉拒他這件事，畢竟等等就要上戰場，但看了一下當事人，她似乎也很想知道我怎麼看，所以她直接幫我回答，「看他臉書就知道了。」

他完全無視我的尷尬，直接在法院裡侃侃而談，「我先說，我是台派，而且從以前到現在都是。我這次不會投給蔡英文，而是支持韓國瑜，因為蔡英文的政見都沒有實現，例如台灣獨立，韓國瑜代表國民黨基層，可以把馬英九那些權貴全部掃清，民進黨好好推出真正的台派，以後再執政。政黨票我會投給一邊一國黨，因為他們才是代表真正的台灣人，區域立委我會隨便投一個，反正沒差。」他滔滔不絕的，無視我的冷漠，就這麼講起了他的投票決定。

我冷眼看著他，心中不知道歎了多少氣，因為我相信他是真心想跟我討論，可是皇上，臣妾做不到啊！我現在正要跟當事人討論和解內容，你可以放過我嗎？

「律師，你就講吧！我也想聽。」當事人說話了。

「你覺得蔡英文什麼都沒做？我想你應該是彭文正的支持者吧！蔡英文剛好就是做太多，所以才會被罵得這麼慘。勞工的一例一休，比以前更重視勞工權益，但是引發了雇主很多憤怒，而很多勞工也不滿意，覺得應該要有更多假。年金改革，這是國民黨執政者沒有預料到後來的少子化，因而犯下的錯誤，馬英九沒有勇氣改，由蔡英文得罪選民來改，然後被這些人辱罵，宛如殺妻奪子。不改最好啊！反正拿國家的錢來補助，繼續舉債，撐得過這8年就好，反正他以後就下台了，像希臘一樣也沒關係吧！你以為到時候社會動盪，受害的是政府高層嗎？不，是基層靠退休金的民眾。同志婚姻，明明是大法官決定的，事實上她還為了平撫反同民眾，按照公投結果立了專法，結果讓反同者說，不要支持蔡英文，因為她讓阿公沒辦法抱孫，然後藍政客說，他們會在選上以後廢除748施行法，他們對於廢除以後就會回歸民法，而且違反公投結論，完全不知道，這也是無知的極致了。」

「你要支持韓國瑜？讓他當選總統，以後文化部長就有可能從鄭麗君變成潘恆旭，國防部長就有可能變成吳斯懷，內政部長就有可能從變成葉毓蘭。然後你說你是台派？你寧願選擇一個比較爛的候選人，讓比較好的候選人落選，然後你說你是台派？至於你說台獨，蔡英文從來就沒有提出8年內要讓台灣在法律上獨立，消滅中華民國的政見，她只希望主權獨立的台灣繼續維持自主性，不要被中國併吞，政府擋住中國的非洲豬瘟、預防武漢的不明肺炎進入台灣、維護台灣不要被假消息淹沒，有些還是你們所謂的台派製造的假消息，你跟我說你要支持韓國瑜，因為蔡英文什麼都沒做？」

「那麼韓國瑜做了什麼？給王小姐600萬？炒房、罵髒話、吹牛講大話瘋話空話？講小時候看國中同學小腿？他自己承認在果菜公司的日子很快樂，每天喝酒聊天，根本沒有認真的從政經歷，當立委還被罷免過，當了高雄市長，說絕不會酸，結果為了征服宇宙，拋棄高雄市民要來台北當總統，這種投機性格，你跟我說他代表國民黨基層？」

就當我要說一邊一國黨的時候，調解委員就把我找進去了，於是我只能快步進入調解室，然後回頭對著他說，「小英落選，沒有台派。韓國瑜當選總統，代表多數台灣人鼓勵漫天大謊、中途落跑、不負責任、滿口髒話、歧視女性、不做準備、炒房炒地、失業還給外面的好朋友600萬買房子的人，以後可以穩穩的當總統，然後你跟我說還有台派？」

希望他可以聽懂，也希望你會懂。

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