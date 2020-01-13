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爆料達人再曝iPhone SE 2渲染圖　iPhone 8找到「失散兄弟」

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▲▼iPhone SE 2。（圖／翻攝自iGeeksBlog）

▲iPhone SE 2渲染圖。（圖／翻攝自iGeeksBlog）

記者邱倢芯／綜合報導

對於許多果粉來說，2020年最期待的蘋果產品莫過於謠傳已久的iPhone SE 2了，推特爆料達人Steve H.McFly (@OnLeaks)提供了iGeeksBlog一組獨家渲染圖，曝光了iPhone SE 2設計；根據該組選染圖顯示，iPhone SE外貿神似iPhone 8，尺寸一樣皆為4.7吋、主鏡頭凸起，比較不一樣的是iPhone 8的機身厚度為7.3mm，而iPhone SE 2則有可能有7.8mm的厚度。

此外，iPhone SE 2背部也有可能採用像是iPhone 11 Pro的磨砂玻璃，而非iPhone 8的光滑玻璃處理方式。背蓋因是採用玻璃材質，因此可以推論，iPhone SE 2也將可以支援無線充電功能。

如果將iPhone SE 2翻到正面，螢幕的設計方式也會與iPhone 8一樣是無瀏海、非全螢幕的設計方式，材質一樣採用較平價的LCD面板，且iPhone SE 2將會回歸實體按鍵，因此將支援Touch ID，處理器則是會採用A13仿生晶片。

▼爆料達人認為，iPhone SE 2有可能回歸實體按鍵的設計。（圖／翻攝自iGeeksBlog）

▲▼iPhone SE 2。（圖／翻攝自iGeeksBlog）

另外，Steve H.McFly也認為，目前該款手機仍不能確定是否會命名為iPhone SE 2，因為設計方式與iPhone 8神似，不過功能上更為進階一些，因此也有可能命名為iPhone 9，要確定命名方式，就要等到Apple正式推出時才能確定了。

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關鍵字：

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