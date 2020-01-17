倫敦政經學院出包！誤寫「蔡英文曾任副總統」　彭文正酸：48萬英鎊水準

▲倫敦政經學院在官網發出蔡英文連任新聞稿。（圖／翻攝自LES官網）



記者張方瑀／綜合報導

總統蔡英文的母校「倫敦政經學院」（LES）15日在學校官網發出新聞稿，恭喜蔡英文再度以高票連任。不過第一時間發出的內容卻錯誤百出，不僅提到蔡英文曾經擔任台灣副總統，還指同樣是LES校友的俞國華曾任總統。這也讓媒體人彭文正在臉書怒批，「48萬英鎊的服務怎麼只有這種水準。」

倫敦政經學院在新聞稿中指出，前LSE法學博士學生（Former LSE PhD Law student）蔡英文博士，成功在2020年1月11日，獲得破紀錄的820萬票，以57％的得票率成功連任台灣總統，尤其這次的投票率更高達75％。新聞稿也引述蔡英文勝選之夜的發言，「台灣人民向全世界展示，我們有多珍惜民主的生活方式，以及我們有多珍惜自己的國家。」

▲新聞稿誤寫蔡英文曾任副總統、俞國華曾任總統。（圖／翻攝自LES官網）



不過，新聞稿中提到「蔡英文曾擔任台灣副總統（previously served as Taiwan's vice president）及民進黨黨主席」，並同時提到同樣是LES校友的俞國華（Yu Kuo-hua），曾在1984年至1989年擔任總統。儘管這兩段錯誤已經更改．但早已被許多人給截圖。

▲彭文正臉書痛批新聞稿錯誤。（圖／翻攝自彭文正臉書）



彭文正就在臉書痛批，「這則新聞錯誤百出，不知出自哪個媒體哪位記者之手」、「48萬英鎊的服務怎麼只有這種水準」。彭文正也質疑，新聞稿中指蔡英文為「a former LSE PhD student」，表示蔡英文沒有倫敦政經學院法學院的博士學位，否則英文不會這麼寫。

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