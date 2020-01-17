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普丁力拱米舒斯金「上位新總理」　梅德韋傑夫難成接班人…直接退出俄政龍頭

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▲▼俄羅斯新總理米舒斯金（Mikhail Mishustin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯新總理米舒斯金（Mikhail Mishustin）與普丁關係交好。（圖／達志影像／美聯社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯，在外界認為是神秘國度、戰鬥民族，基本上人民生活、政府運作，很難出現大波動。日前民意低迷的俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）突率領內閣總辭，總統普丁（Vladimir Putin）也毫不猶豫的認明稅務局長米舒斯金（Mikhail Mishustin）接任，除了國際高度關注之外，對於梅德韋傑夫曾被譽為是「普丁接班人」的傳言就此破滅。

綜合俄媒報導，梅德韋傑夫15日率內閣請辭後，外界原以為普丁會留人，卻沒想到立刻任命米舒斯金擔任新總理，16日國家杜馬以41票棄權、383票通過，確定米舒斯金為新總理。過去曾被認為是「普丁接班人」的梅德韋傑夫暫時退出俄羅斯政壇龍頭之位。

外媒分析，普丁自1999年底接任總統後，大刀闊斧想要改變俄羅斯從蘇聯解體後的慘況，上有前總統葉爾欽（Boris Yeltsin）留下的杯盤狼藉，下有待改革接軌國際的俄羅斯，普丁的鐵腕政策一開始確實在俄羅斯造就不小的成果，在偌大的領土上8個聯邦管區，幾乎相當平穩。直到2008年，已經連任兩屆總統的普丁，提拔梅德韋傑夫成為總統，自己則退居「幕後」成為總理。

▲▼俄羅斯新總理米舒斯金（Mikhail Mishustin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲米舒斯金。

直到2012年，普丁獨排眾議，堅持第三次出選，甚至順利當選，當時俄羅斯社會出現反對聲浪，但普丁堅持自己過去的信念「給我20年還你一個強大的俄羅斯」，上任後的他立即修憲將總統任期改為6年。然而面對普丁這樣獨裁的局面，外界也分析，近年成為總理的梅德韋傑夫是否就是普丁的接班人。

普丁過去曾透露自己的3大接班人條件，年齡須在40～50歲，因為希望繼承人可以長期執政，俄羅斯必須保持強大；不能有汙點，必須備受愛戴；需要有治國能力。然而梅德韋傑夫過去就被爆料，家族長期透過秘密慈善機構控制許多房地產、遊艇、莊園，腐敗傳聞不停。這一切對普丁而言幾乎都是犯到大忌，即便曾有過治理經驗，恐怕也無法彌補。

米舒斯金的上任，被認為是新的普丁接班者，外界對於他未來表現都相當拭目以待，尤其米舒斯金過去為技術官僚，替政府改革稅務機制，與普丁也一直保持密切關係。

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