ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投讓他當高雄市長

▲ 韓國瑜。（圖／記者翁進忠攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜請假參選總統大敗，本周回歸市府上班，接續面對罷免危機。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有63.4％的民眾贊成罷免韓國瑜，更有42.2％的民眾後悔在2018年高雄市長選舉時投給韓國瑜。

《ETtoday新聞雲》於2020年1月14日至1月16日透過「手機簡訊」進行調查，共計完成1786份有效樣本。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調指出，63.4％的高雄市民贊成罷免高雄市長韓國瑜（含「非常贊成」48.2％與「贊成」15.2％）；但也有33.1％的民眾表示不贊成（含「不贊成」10.5％與「非常不贊成」22.6％）。

此外，透過交叉分析，2018年在高雄市長選舉投給韓國瑜的民眾中，有42.2％的民眾覺得後悔、贊成罷免高雄市長韓國瑜。

韓國瑜自選上高雄市長後拋出不少政見，但屢遭外界質疑可行性低。民調也顯示，有67.0％的高雄市民對韓國瑜在高雄執政一年多以來的總體施政表現感到不滿意（含「不太滿意」，15.7％與「非常不滿意」51.3％）；僅有30.3％的高雄市民表示滿意（含「非常滿意」20.8％與「還算滿意」9.5％）。

從民調交叉分析可知，民進黨、泛藍以及台灣民眾黨支持者贊成韓國瑜被罷免的比例都高達9成，而國民黨支持者中，也有近3成支持罷免韓國瑜。

發起罷韓的團體「Wecare」已在選前2020大選前完成第一階段連署，去年12月26日將約3萬份連署書送至中選會，接下來將啟動第二階段活動，最快5月可進行罷免投票，根據選罷法規定，只要有25％以上（約57萬）市民同意，韓國瑜將成為首位遭罷免的市長。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年1月14日至1月16日進行，以高雄市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」進行，調查回收有效樣本數為1,768份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.33％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年12月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合高雄市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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