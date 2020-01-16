哈利和梅根為何退出皇室活動？　看完「報紙標題」就明白了

圖文／鏡週刊

英國哈利王子和王子妃梅根宣布退出王室資深成員活動，不只是對英國王室投下了震撼彈，同時也是宣洩他們對英國媒體不公平報導長期累積的不滿情緒。

英國的媒體對哈利往是否真的存有偏見？網路媒體BuzzFeed整理了20則梅根王子妃和她的大嫂凱特王子妃的相關報導標題，似乎可看出媒體記者對她們兩人明顯的差別待遇。

英國薩賽克斯公爵與公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex，也就是哈利王子與梅根王子妃的王室封號）推出了他們自己的官方網站，不只和王室劃清界線，同時也宣示了他們的媒體新策略，宣布他們未來不會再參與傳統的王室新聞採訪制度。

他們說，外界把王室的採訪記者當成可靠的訊息來源，「這種錯誤的認知推動了全球其他媒體的報導，擴大了經常錯誤報導的情況。」他們夫婦兩宣布退出王室的「輪值報導制度」（royal rota）也引來英國新聞界的不滿批判。

不過這對夫妻對英國媒體的不滿其來有自。他們過去就曾公開表示，自他們傳出戀情以來就一直受到媒體的不公平對待，包括報導中一些涉種族歧視的暗示，以及對梅根與凱特兩名王子妃的明顯差別待遇。

BuzzFeed整理了英國媒體對兩位王子妃的相關報導，來凸顯它們的雙重標準。底下就是其中幾個例子：

孕情大不同

兩位王子妃懷孕時，不時都把手放在隆起的肚子上。不過報紙描述方式全然兩樣。

同樣是《每日鏡報》，給凱特下的標題是：「快生了！懷孕的凱特溫柔撫抱腹中胎兒，完成她產假之前的王室任務。威廉證實她隨時要生了。」但對梅根的標題則刻薄許多：「梅根幹嘛一直手放在肚子上？專家們談論這個讓全國議論的話題：是驕傲、虛榮、做作－－還是新時代的黏貼技？」

要吃酪梨嗎？

兩位王子妃吃酪梨，報紙也可以做出不同的文章。同樣的《快報》寫兩位王子妃吃酪梨的新聞，凱特吃酪梨的標題是「治害喜良方？威廉收到酪梨禮物要送懷孕的妻子」，但是梅根吃的酪梨顯然不大妙：「梅根鍾愛的酪梨，這水果牽涉到人權迫害、乾旱、千禧之恥」，內文則是提到酪梨如何成為名店美食價格水漲船高，因為栽培酪梨需要消耗大量水源，被環保人士批評為「墨西哥（酪梨主產地）血鑽石」。

參考資料：BuzzFeed



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