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獲國家生技大獎！「髮旺旺」還你亮麗秀髮　新春折扣超划算　手刀搶購就趁現在

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頭髮香氛護理-洗頭（圖／記者黃克翔攝）

▲天天洗頭的你有洗對嗎？有認真看過洗髮精的成分嗎？力大生技「髮旺旺」主打自然植物成分，讓消費者更安心。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

洗頭，是每天（或每兩天）都要做的事，市面上洗髮產品百百款，到底該用哪一種才能呵護頭皮、還你柔順亮麗的秀髮？數年前化妝品、洗髮精含「雌激素」恐致癌的新聞還歷歷在目，消費者對於髮品的篩選條件又增加了不少，洗髮精成分首重植萃、溫和，值得信賴的品牌背書與SGS檢驗更是不可少，力大生技與工研院技術合作研發的「髮旺旺」主打洗髮精成分天然，獲得消費者一致的口碑好評。

對於美妝產品、髮品的挑選，衛福部食藥署提醒，要先看清楚產品成分是否有完整標示，並挑選成分簡單的洗髮精，髮旺旺髮根滋養精華油及洗髮精皆有SGS檢驗合格，且為台灣工研院實驗室共同技術研發產品，獲台灣生技大獎，洗髮精有清涼控油及滑順控油型，滑順控油型洗髮精添加維他命B5與精氨酸，可滋養保濕，使髮絲柔順不毛躁。

▲▼力大生技。（圖／翻攝自官網）

▲「髮旺旺」主要成分為植物萃取。（圖／翻攝自官網，下同）

台灣已經於2016年全面禁止生產、供應或販賣含雌激素的化妝品、髮品等，髮旺旺洗髮精主要成分為植物萃取，如何首烏、人參、銀杏、蘆薈等，並以「人類毛囊真皮毛乳頭細胞」進行實驗測試，證實能滋養調理、強化、活化及強健髮根，無雌激素、無敏諾西代、無酒精成分，消費者使用起來更安心。

衛福部食藥署「藥物食品安全週報」中指出，每個人的髮質、頭皮狀況都不同，也會隨季節轉變，因此可適時選用不同滋潤度的洗髮精，食藥署也提醒，洗頭時別將洗髮精直接倒在頭皮上，正確洗髮步驟須先將頭髮用溫水弄濕，將洗髮精倒在手上稀釋後再抹上頭髮，用指腹按摩頭皮即可，吹頭髮時也建議以溫冷風吹乾，避免溫度過高的熱風。

「力大生技」曾獲國家生技和第一品牌大獎、於2018年獲得工業技術研究院授權，除髮旺旺系列產品之外，「速明亮超級葉黃素」於2017 ISNFF（國際營養治療與功能性食品學術研討會）發表，並獲中山醫學大學肯定，力大生技也持續研發新產品，獨特3D結構的修護潤澤面膜與氨基酸洗顏霜都即將上市。

▲▼力大生技。（圖／翻攝自官網）

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