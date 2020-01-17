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膳魔師邀「國際級巨星」遊台灣　米奇控新年平安祈福必入手

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▲▼膳魔師金鼠年邀「國際級網紅」米奇旅遊台灣。（圖／記者湯興漢攝）

▲膳魔師推出米奇旅遊台灣系列保溫瓶，狂吸米奇控目光。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

金鼠年來報到，各式各樣的「鼠」設計主題商品皆相當討喜，膳魔師也搶搭這波「金鼠熱潮」，推出風格優雅童趣的2020鼠年保溫瓶，同時膳魔師特別推出台灣限定的「米奇旅遊台灣」系列共6款保溫瓶，將台灣熱門景點、小吃等躍上瓶身，不僅在冷冷的冬天溫暖廣大米奇控的心，也讓平時愛用保溫瓶的消費者在新年之初換新瓶沾沾喜氣，一整年平平安安。

農曆春節是國人一整年中，難得天數最多的美好假期，許多人會安排到處走春以期招來好運，近幾年也有許多觀光客、部落客頻頻主動用外國人視角詮釋台灣的美好，也因此悄悄在國際間掀起一股台灣熱。膳魔師響應大眾熱愛台灣的心，特別邀請到國際級超人氣巨星「米奇」走訪台灣著名觀光景點。

▲▼膳魔師保溫瓶。（圖／記者湯興漢攝）

▲不論是輕旅行或是日常生活，隨身攜帶膳魔師保溫瓶環保又有潮態度。

膳魔師保溫瓶6款米奇旅遊台灣系列，讓俏皮的米奇重新演繹你我熟悉的台灣記憶，透過米奇旅遊台灣系列，讓巨星米奇與米妮在最具指標性的101摩天大樓都會區漫步、一起到平溪寫下心願放天燈祈福、搭小火車享受森林浴，或者走逛台灣特有的夜市文化感受不夜城魅力；來到美食享譽國際的台灣，米奇和米妮當然也要品嚐美食，像是大口喝珍珠奶茶配雞排，或者小吃篇搭配眾多特色小吃還可以學習「厚呷」「甘溫」等國台英三語對照，用心又趣味的設計實在很欠買，令人忍不住想一次收好收滿，跟著米奇的腳步來趟輕旅行。

▲▼膳魔師保溫瓶。（圖／記者湯興漢攝）

▲2020金鼠年俏皮又時髦的清新設計相當吸睛實用。

膳魔師也因應2020推出鼠年限定款，像是過年民眾必訪各大寺廟祈福、香火鼎盛的「金錢鼠」款，或者穿搭時髦的鼠女郎，還有繽紛撞色適合情侶、姊妹淘一起用的「專鼠小秘密」系列保溫瓶。在冷冷的天氣中，透過膳魔師的保溫科技及美學，透過「高真空層」 有效阻絕因輻射產生的熱散失，持續達到高保溫、高保冷的效力，讓人在外出、輕旅行、工作任何場合都能隨時喝到理想溫度的水或飲品，並且省去一次性容器有利環保，成為真正有態度的完美旅人。

▲▼膳魔師保溫瓶。（圖／記者湯興漢攝）

▲迎接金鼠年，換個全新的膳魔師保溫瓶平安暖心過好年。

無論你是米奇控還是精打細算的族群，都可把握「皇冠週」年前限定優惠聰明入手膳魔師！為慶祝皇冠金鼠50週年，即日起至1/20前，全系列商品皆享8折優惠，單筆發票金額滿3,300元即可現抵300元，滿額再享更多獨家好禮。不只商品限量、優惠也限時，米奇控肯定要把握機會手刀搶一波。

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