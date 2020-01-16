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GAP新春優惠今日開跑！放到購物袋就5折、官網減價商品168元起

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▲GAP。（圖／品牌提供）

▲GAP於今（16日）開跑「限時福袋任你裝」活動凡是裝進購物袋都都5折。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

農曆新年將至，美式休閒服飾品牌GAP於今（16日）開跑「限時福袋任你裝」活動，全館包含正價與減價、超過千款商品皆享5折優惠，減價商品低至$168元起，民眾趁此時入手相當划算。

此次新年折扣戰，GAP於實體門市和官網gap.tw推出優惠，實體門市祭出「限時福袋任你裝」好康活動，超過千項包含正價與減價商品，凡是裝進購物袋內皆可享有5折超值優惠；官網則有包含男女裝與嬰幼童裝逾千項商品，正價部分同步享有5折折扣，減價商品更是低至$168元起。

▲GAP。（圖／品牌提供）

▲GAP。（圖／品牌提供）

▲GAP。（圖／品牌提供）

▲（依序）童裝部分米奇印花上衣原價1299元現價649元；迪士尼衛衣原價1499元現價899元；襯衫原價799元現價399元。（圖／品牌提供）

此外，就連此次最新聯名迪士尼系列單品，也享有此波折扣，像是女裝休閒上衣將農曆新年傳統習俗化作靈感，米奇、米妮皆換上吉祥的鮮紅色中式服裝放鞭炮迎新年，東西方元素碰撞出新潮美式休閒感。童裝部分，斗大的米奇頭像搭配美式漫畫風格的各類米奇圖樣，增添童裝豐富度；女童雪白針織長版連衣裙，以米奇經典紅褲黃鞋造型呼應金鼠新年，紅色橫條紋展現過年氛圍，都是相當實穿的單品。

▲GAP。（圖／品牌提供）

▲GAP。（圖／品牌提供）

▲早春新品薄荷綠休閒褲、牛仔外套即將上市。（圖／品牌提供）

早春新品則運用最新「碳化陶瓷磨毛技術」，藉由磨毛處理，提升衣物柔軟程度，色彩上則有亮眼的薄荷綠以及淡粉色，迎接活力春天，搭配機能型牛仔外套，注入工裝多口袋靈魂，也成為從年頭穿到年底的最佳單品，民眾可以趁著此次折扣搶先買起來。

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