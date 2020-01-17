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當洗碗黑工、吃大麥克…苦讀拿美電腦碩士　矽谷5年工程師變KTV餐飲王！

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我們想讓你知道…原為美國矽谷飛利浦工程師的詹金和，26年前返台踏入餐飲業，成為全台中式餐飲代工最大供應商，KTV雙雄牛肉麵就是出自欣光食品。

圖文／鏡週刊

沒有富爸爸金援，大成集團旗下欣光食品總經理詹金和，當年赴美留學只能靠自己，出國前他已和妻子郭翠彬結婚，另一半是大學聯誼認識的台大心理系高材生。「太太比我優秀，我先去安頓好，才把她接來。」課餘時他還到餐館打黑工洗碗，4小時碗可賺20美元（台幣約800元），天寒地凍雙手嚴重凍傷，小夫妻常吃打折大麥克漢堡果腹，「0.99美元買1送1，20元可連吃好幾天，畢業後我再也不吃大麥克了。」

 

回憶剛到雪城的第一晚，詹金和笑說：「第一天沒地方住，我就睡在中國同學會認識的同學家，我是耶誕節後第三天到，當晚雪城下了整年最大的一場雪，一晚的積雪有半個人高，早上起床大門是推不出去的，我免錢住人家家，總要付出點勞力，把窗戶打開爬出去，到大門口外幫忙剷雪，我永遠記得那個時光，其實還蠻興奮的。」

請繼續往下閱讀...
詹金和（第二排左１黑衣者）是家中么子，與大哥許金順（圖中紅衣婦人右邊）相差17歲，讀書時期生活開銷多靠哥哥接應照顧。（欣光食品提供）

不論是出國留學或到美國矽谷任工程師，詹金和總是非常獨立負責，這和他的家庭教育與人格養成有直接關係。不識字的父親在瑞芳開中藥店拉拔7個男孩長大，「我爸沒讀過書，他是靠自學，家裡有2本清朝留下來的閩南語拼音字典，他就是靠那本字典認識國字，還會讀中央日報，遇到不會的字他都會問我是什麼。」母親則是全職家庭主婦。

詹金和和妻子一同赴美留學，畢業後曾在飛利浦當IC設計師。（欣光食品提供）

「我從小很獨立，家裡沒人管，小學成績還不錯，前三名畢業，但國中第一次月考，我竟有2科不及格，痛哭流涕成績單不敢拿給媽媽蓋章，但隔天老師要檢查，怎麼辦才好？左思右想，只好利用隔天早上7點要出門前一刻，趕快拿給媽媽說『我昨天忘了，妳趕快幫我蓋』。」雖然成功瞞騙過不識字的母親，但詹金和心裡十分難過，不僅在學業上更發奮圖強，也慢慢學會自我管理。

詹金和與妻子郭翠彬育有1女，一家三口感情好，每年全家人都會一起出國旅行。（欣光食品提供）

「那在瑞芳那種小地方，我爸是一個很熱心公益的人，他雖然開中藥店，但如果哪個病人比較窮，他就不會跟人家拿錢。」父親的身教言教，讓詹家7兄弟相當團結，年紀稍長的哥哥們外出工作、賺了錢，會反過頭來照顧金援弟弟，詹金和笑說：「我到讀大學時，很大一部分的經濟來源是哥哥們贊助，我年紀最小受到大家的幫助最多。」深厚兄弟情誼凝聚家族力量。

詹金和帶領欣光食品從「中一排骨」央廚，轉型打入各大連鎖餐飲品牌代工，7年前推出自有品牌「享點子」調理包，年收6.6億元穩坐中餐代工王。

碩士畢業後，詹金和一度留在美國矽谷擔任工程師，他坦言：「我在矽谷待了5年，很享受當工程師的生活，那時做測試程式，電腦要跑3、4個小時，我習慣8點到，下好電腦指令，9點就被同事找去喝咖啡，11點半又被拖去吃午飯，下午3點又是午茶時間。」但自由的另一面是責任與自我管理，詹金和會在晚上10點、半夜3點再進公司一趟，確認測試結果，認真負責的態度與生命歷程息息相關。


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