桃捷報好康！　即日起搭機捷享全台59家旅宿業者住宿優惠

▲搭機捷享全台59家旅宿業者，住宿優惠。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

足好康！搭機捷還能享全台59家旅宿業者住宿優惠？沒錯！為了讓搭乘桃園機場捷運的旅客更有感，桃捷公司與桃園市政府觀旅局、桃園市政府觀光旅遊發展協會共同舉辦，即日起至今年12月31日和全台共59家旅宿業者合作，推出「從桃園出發旅行台灣-搭機捷享住宿優惠」活動。

民眾只要在活動期間搭乘機捷，憑「桃捷TICKETS APP」購票紀錄，或是出站前至桃捷詢問處索取「住宿優惠券」，即享入住合作旅宿業者最低5折、最高折6千元現金、續住享7折等不同的住宿優惠，享受美好住宿體驗。

▲搭機捷享全台59家旅宿業者，住宿優惠。（圖／桃捷提供）

桃捷公司16日於桃園機場捷運A18高鐵桃園站，舉辦「從桃園出發旅行台灣-搭機捷享住宿優惠」發表會，桃捷董事長劉坤億表示，桃園機場捷運作為機場聯外捷運系統最大任務，就是服務來台灣旅遊的國際旅客，特別是青年旅遊。背包客下飛機之後可以搭乘機捷南來北往，可以到A18站轉乘高鐵，在台灣西部旅遊，又或者是搭到A21站，再轉搭公車到中壢火車站，搭上台鐵到台灣東部地區遊玩也都非常的方便。桃捷公司希望搭乘機場捷運的旅客，都能享受桃捷公司能透過異業合作的方式暢遊全台灣。

市府觀旅局局長楊勝評說，桃園市政府一直在推動讓國內觀光產業更加國際化，讓國內、外旅客知道，來到台灣，桃園就是第一站。這次結合機場捷運和國內的旅宿業者合作，提供一個優質的運輸以及住宿服務，相信未來會有更多國內的旅宿業者加入，透過機捷串起不只桃園，甚至全台灣的觀光住宿服務。

►「時間對我們來說完全沒用！」