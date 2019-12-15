搭機捷看五月天！　限量演場會版「夜光紋身貼紙」免費送

▲搭機捷看五月天，憑票根可索取限量演場會版夜光紋身貼紙。（圖／桃園捷運提供）

記者賴文萱／台北報導

五月天「2020 Just Rock it！！！藍/Blue巡迴演唱會」倒數，桃捷公司除推出五月天演唱會專屬彩繪列車外，更加碼公布演唱會主題限量版夜光紋身貼紙。五迷們於演唱會當天搭乘機捷至A19桃園體育園區站，出示演唱會門票即可索取，每場限量2500張。

桃園捷運鼓勵民眾搭乘機捷，規劃一趟五月天輕旅行，只要在演唱會當天搭機捷至A19桃園體育園區站，出示桃捷一日票，再加贈「JUST Rock It!! 藍/Blue」超限量版雷射貼紙，每日限量200張。

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▲五月天演唱會主題限量版夜光紋身貼紙。（圖／桃園捷運提供）

五迷們可以購買桃捷一日票規劃一日遊或兩日輕旅行，不論是到三井或華泰Outlet購物行，或是到青塘園、坑口彩繪村來場網美文青小旅行，再到中壢夜市吃吃喝喝美食之旅；玩累了桃園市政府觀旅局也和旅宿業者合作，憑五月天演唱會門票還享住宿優惠。

▲除了五月天限量演場會版夜光紋身貼紙外，還有超限量版雷射貼紙。（圖／桃園捷運提供）

為了讓五迷在演唱會前暖身、演唱會後暖心，桃捷公司分別於A1、A18、A19三個車站及五月天彩繪列車上播放經授權的五月天經典歌曲。本次歌單選自五月天「藍色三部曲」，演唱會前於車站播放節奏輕快的瘋狂世界、終結孤單、人生海海，演唱會後則是播放旋律抒情的擁抱、溫柔、純真。

五月天彩繪列車在演唱會期間將於A9站至A10站南下區間播放人生海海，A10站至A9站北上區間播放溫柔，歡迎五迷們豎起耳朵，跟著五月天一起回歸搖滾初心。