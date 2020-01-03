五迷快看！五月天彩繪列車「限量手拉環方盒」大放送　領取方法公布

▲限量700個的五月天彩繪列車限量手拉環方盒，將於1/4在桃捷A19站大放送。（圖／桃捷提供）

記者賴文萱／台北報導

一連11場的五月天「Just Rock It!! 藍/Blue」演場會即將在1月4日落幕，桃捷公司要在這次演唱會最終場之前，在A19 桃園體育園區站送出700個彩繪列車上「五月天拉環方盒」，留給五迷們最獨一無二的美好紀念！

桃園捷運在演唱會期間為五月天應援，為了感謝並回饋廣大歌迷，桃捷公司將於1月4日五月天最後一場演唱會開始之前，再加送彩繪列車上「五月天拉環方盒」，限量700份，送完為止。

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領取限量【五月天拉環方盒】注意事項：

10:30-11:30 於A19「站內大廳」發放號碼牌（手機出示「與桃捷車站內五月天巨幅海報合照」或「i搭桃捷」或「桃捷ticket」APP畫面）

13:00 開始於A19「站外廣場」發放（已領取號碼牌民眾請於14:30前領取，逾時號碼牌失效）

14:30 開放現場候補排隊民眾領取

▲1/4五月天彩繪列車限量手拉環方盒大放送，領取方法公布。（圖／桃捷提供）



五月天11場演唱會，桃園捷運肩負疏運任務，運量屢創新高！12月31日在五月天和跨年演唱會的加持之下，讓桃園機場捷運單日總運量突破14萬人次，刷新通車以來的紀錄。

桃捷先前推出「五月天彩繪列車」，也在特定車站刊登「五月天巨幅海報」、發送「限量版五月天夜光紋身貼紙」及「超限量版雷射貼紙」，受到五迷熱烈迴響，每場演場會都被兌換一空。

?「時間對我們來說完全沒用！」