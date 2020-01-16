駁二打造全台最大「親子電影院」！專屬兒童沙發、草皮地墊開放玩樂

▲駁二電影院打造全台最大「親子影廳」，包括64席親子座位、兒童沙發、草皮地墊區、專屬兒童餐、親子專用廁所等。（圖／高雄市政府文化局提供）

記者林育綾／綜合報導

許多家長帶小朋友上電影院時，總會擔心遇到孩子怕黑哭鬧、看到一半說話問問題、離開座位等令人不好意思的場面，高雄in89駁二電影院特別打造全台最具規模、措施十分完善的「親子影廳」，包括64席親子座位、兒童沙發、草皮地墊區、專屬兒童餐、親子專用廁所等，搶在寒假前正式營運！

映集團行銷總監陳惟智表示，in89「boomboom影廳」是目前全台最大的親子影廳，其中的規畫都以體貼家長與兒童為宗旨，希望打造一個讓親子可以輕鬆看電影的空間，在觀影中，開放兒童自由玩樂，家長會互相體諒，讓帶孩子看電影再也不是件擾人的困難任務。

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他提到in89駁二電影院在地經營近4年，長期推動的親子影廳常常為許多小朋友帶來歡樂，在顧客支持與肯定中，將原有的一般影廳空間改裝成親子專屬「boomboom廳」，引進深受國外兒童喜愛的英國品牌兒童沙發座椅，有粉紅兔、海綿寶寶造型，共有64席。

▲駁二電影院打造全台最大「親子影廳」，搶在寒假前正式營運！（圖／高雄市政府文化局提供）

另外還推出專屬兒童餐，看電影不再只有爆米花、可樂的選擇。此外親子影廳也注意到許多細節，調節冷氣溫度、降低音量、留走道小燈，到現在設置兒童沙發、鋪設草皮，讓兒童自由翻滾；還有跳跳馬、大龍球供兒童玩樂。加上貼心的親子專用廁所、兒童增高沙發坐墊、酒精消毒液，都讓體驗過的親子族群留下深刻印象。

電影院更不定期推出親子活動限定場，活動附有映前導讀，由「說故事姐姐」帶領兒童進入電影的世界，以及英文小教學、抽玩具、獨家電影贈品等，還有映後DIY手作活動，相當適合親子族群。