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親子族必朝聖！漢字光牆、鳶尾花動物園　駁二「幾何進行式」展覽

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▲▼ 親子族必朝聖！漢字光牆、鳶尾花動物園　駁二「幾何進行式」展覽。（圖／高雄市政府文化局提供）

▲漢字光牆、鳶尾花動物園，駁二「幾何進行式」展覽。（圖／高雄市政府文化局提供）

記者林育綾／綜合報導

你能想像運用簡單的三角形、方形、圓形，就能組成一隻貓、拼成一個字、作成一幅畫嗎？高雄駁二藝術特區推出「幾何進形式」展覽，以幽默童趣的創作風格，引領大人小孩進入幾何的漢字、動物樂園，即日起至5月24日於大勇區C5倉庫當代館展出。

「The Story of Shapes - Cindy Wang的幾何進形式」展覽邀請到曾獲多項國際設計獎項的藝術家Cindy Wang王怡璇，回到故鄉高雄策展，結合故事繪本及展覽場域以動物及漢字為題材、幾何形狀為元素，共規劃了4單元展區。

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「The Story of Shapes」以大型牆面、立體裝置及複合鏡面材質創造的幾何錯視空間，以視覺張力顛覆傳統認知上嚴僅規矩的幾何樣貌。

▲▼ 親子族必朝聖！漢字光牆、鳶尾花動物園　駁二「幾何進行式」展覽。（圖／高雄市政府文化局提供）

▲駁二展出「幾何進形式」用幾何讓藝術童心未泯。（圖／高雄市政府文化局提供）

「漢字也可以很幾何」以台灣街頭廣告燈箱招牌為概念，將漢字轉化為玲瓏剔透的幾何色塊，把台灣日常生活記憶凝結成光影裝置，搭配拆文解字的文字圖塊散落圍繞，實驗幾何裝置與空間互動的可能性，是展現包浩斯設計風格的漢字藝術新思維！

「鳶尾花動物園」則是最受小朋友歡迎的單元，原本暗黑的展覽空間，在霓虹動物們的絢爛光暈下，一點都不令人害怕，每一隻動物的可愛簡潔樣貌都令人驚喜不已。

▲▼ 親子族必朝聖！漢字光牆、鳶尾花動物園　駁二「幾何進行式」展覽。（圖／高雄市政府文化局提供）

▲高雄駁二藝術特區推出「幾何進形式」展覽。（圖／高雄市政府文化局提供）

最後進入讓幾何形狀動起來的「幾何進形式視覺動態區」，以純粹、簡潔的幾何形狀，混合變形成各種有趣組合，巧妙配置出全新的12生肖視覺表現。

關於漢字創作，王怡璇表示受到日本平面設計師平野甲賀的啟發，相信「在一個漢字中可以看到風景，並感覺到風景中的色彩、聽到聲音甚至感受溫度。」

漢字本身就是一種具有視覺性形體，於是王怡璇結合幾何形狀與漢字，將其對文字、設計與生活的理解，化作一幅幅充滿童趣的幾何造型漢字作品。

人類自古就從自然界得到各種幾何圖形啟發，運用這些圖形創作圖案或發展成文字，王怡璇從美學的角度挖掘幾何魅力，多元媒材的應用創造豐富視覺層次，透過空間、幾何形狀及色彩的互動，觸發觀眾想像力的同時也寓教於樂，是適合大小朋友一起參與的視覺美學體驗。

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