西濱快、南迴改、蘇花改春節全通了　一張表看「塞車地雷」在哪

▲春節期間蘇花改預期將湧大量車潮，公路總局整理出塞車地雷時段，提醒民眾避開。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

今年春節前，台9線蘇花改、台9線南迴改及台61線西濱快速公路等3處新路段全數通車，公路總局預估在春節尖峰期間將湧入大量車潮，因此製作一張表格整理出塞車地雷路段及時段，提醒民眾盡量避開。

台9線蘇花改南澳~和平、和中~大清水路段在1月6日全線通車，加上已通車的蘇澳~東澳路段，改善路段全長總計約38公里；各新舊路段銜接路口皆設置導引牌面及大型看板，另新通車路段除仁水隧道外，其餘路段皆禁行機慢車，大貨車也尚未開放通行。

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▲西濱快、南迴改、蘇花改春節地雷路段及時段。（圖／公路總局提供）

公路總局表示，由於新通車路段民眾有嘗鮮的想法，加上年假返鄉及出外旅遊的車流也會大增，預估蘇花改路段春節期間南下往花蓮尖峰為1月23、25~27日（小年夜、初一~初三），北上往蘇澳尖峰為1月27~29日（初三~初五），沿線瓶頸路段統計共7處，分述如下：

1.國5~蘇澳市區路段：蘇花改起點蘇港路口易回堵壅塞。

2.東澳路段：新舊線共線路段，南下右轉停等車隊易回堵。

3.南澳市區路段：路邊停車易造成車輛回堵。

4.和平路段：新舊線交匯路段，南下左轉停等車隊易回堵。

5.中仁隧道北口：易受隧道衝擊波影響產生回堵。

6.仁水隧道南口：新舊線交匯路段，南下受限舊線容量易回堵。

7.崇德北上路段：2車道併為1車道易回堵。

▲蘇花改新通車路段，預期沿線會有7處瓶頸路段。（圖／公路總局提供）

7處路段春節期間預估將有大量車潮，為避免道路嚴重壅塞，公路總局已預先規劃疏運措施，包含行車動線分流、號誌時制管控及調整、沿線顯示即時路況訊息等。公路總局也鼓勵民眾多搭乘新開闢3條往返「南港-花蓮」及「板橋-花蓮」的直達路線，往返台北及花蓮舒適又便捷。

▲南迴改安朔~草埔路段通車，目前仍禁行大貨車及機慢車。（圖／公路總局提供）

至於台9線南迴改安朔~草埔路段，已於去年12月23日起開放通車，該路段行經草埔隧道，於新舊路段銜接路口皆設置導引牌面供遵循；公路總局提醒，該路段目前禁行大貨車及機慢車，行駛長隧道時也請保持行車安全距離，另外草埔隧道往屏東方向出口因緊鄰號誌路口，速限由60公里下降至40公里，請民眾注意以免超速。

南迴改部分，公路總局預估春節期間往台東尖峰為1月23~24、27~28日（小年夜~除夕、初三~初四），往屏東尖峰為1月27~29日（初三~初五），本時段往屏東方向易發生壅塞情形，公路總局將隨時發布交通狀況訊息。

台61線西濱快速公路新豐~鳳鼻路段即將於春節前開放通車，台61線北部地區通車終點已可延伸至鳳鼻，鳳鼻以南至香山路段與台15線共線，並可於香山銜接台61線中南部路段，因共線路段行經新竹市區，有多處平面號誌路口，公路總局將於假期間實施號誌統一控管及連鎖，同時於部分路口實施禁止左轉管制，以維持主線暢通。

▲西濱快南下尖峰為小年夜及初三、四，北上則為初四、五。（圖／公路總局提供）

西濱快部分，公路總局預估春節期間南下尖峰為1月23、25~26日（小年夜、初三~初四），北上尖峰為1月28~29日（初四~初五）。

另外，台61線西濱快速公路芳苑~大城路段於去年12月27日開放通車後，台61線即可自新竹直駛至台南，除可提供民眾快速往來西部沿海地區城鎮外，高公局與公路總局已共同規劃該路段為國道1號及3號「新竹–台南」的替代道路。

用路人於北部地區行駛國1國3至新竹後，於國3西濱交流道銜接台61線，一路往南行駛至北門交流道轉台84線，於下營系統及官田系統交流道接回國1及國3繼續南下，沿線皆已完成替代路線導引牌面設置、提高速限至90公里（香山~外埔路段為80公里）、設置加油站及便利商店等服務設施導引，歡迎用路人多加利用。

▲▼西濱快替代道路懶人包。（圖／公路總局提供）

但因台61線竹南路段因行經12處平交號誌路口，車輛容易受號誌停等影響，另銜接國3西濱交流道路段亦受高速公路匝道儀控影響造成回堵，為解決壅塞問題，公路總局已規劃於該路段實施遞亮式優化時制，利用加長號誌週期及綠燈秒數紓解車流。

為避免匝道回堵，也將於1月27~28日（初三~初四）封閉西濱交流道北上匝道入口，請用路人依沿線導引指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。