　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

21公斤、日花10元吳花燕病逝！陸慈善機構募435萬只給她8萬　網氣炸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱茀濱／綜合報導

貴州貴陽24歲吳花燕的父母雙亡，為了照顧患有精神疾病的弟弟，5年來只吃「辣椒拌飯」，結果瘦到只剩21.5公斤，最後在13日因病搶救無效去世。此消息一出，瞬間極大的爭議，從中國貧富差距、福利制度等問題，延續到慈善亂象、消費愛心等。

吳花燕病逝。（圖／翻攝《封面新聞》）

▲吳花燕病逝一事，引發中國的慈善亂象。（圖／翻攝《封面新聞》）

綜合陸媒報導，吳花燕從小身體就不好，母親在4歲時過世，父親在她高一去世，從2017年奶奶也過世之後，她開始和患有間歇性精神病的弟弟吳江龍到大伯家生活。據悉，吳花燕從不吃早餐，一天也只能花約新台幣10元，過去甚至有5年多的時間，都只靠「辣椒拌飯」過活，導致她營養不良、也身患嚴重疾病，最後不幸病倒。

▲24歲女大生身世坎坷，但仍然抱持希望。（圖／翻攝自貴陽晚報）

▲吳花燕不幸病逝。（圖／翻攝自貴陽晚報，下同）

2019年10月，吳花燕到醫院檢查才知道患上心源性水腫、腎源性水腫等多種疾病。經查還發現她3個心臟瓣膜都有問題，當時因為沒錢動手術的新聞引發社會關注，最後在貴州銅仁市政府的急難救助金、以及許多網友的解囊相助，才順利籌得醫藥費，但由於她的體重過輕，無法立即執行心臟瓣膜手術，最後還是不幸在13日病逝於貴州醫科大學附屬醫院。

有報導稱，慈善機構「9958兒童緊急救助中心」曾經在吳花燕及家人不知情的情況下，早已募資超過人民幣100萬元（約新台幣435萬元），卻只為吳支付了人民幣2萬元（約新台幣8.7萬元）。但該機構事後解釋，當時鄉政府告知他們不需要再幫忙籌款，而是由政府來負責。同時加上對方的病情反覆，一直沒有達到手術條件，款項要留到手術和後期再使用。

▲24歲女大生身世坎坷，但仍然抱持希望。（圖／翻攝自貴陽晚報）

此外，《新京報》則指出吳花燕事件背後，仍反映了中國社會消費悲情的慈善亂象，不少集資平台誇張渲染吳花燕的故事、將做公益當成做生意，騙取大眾的同情心和善款，實際上真正的資金流向卻無人知曉。

《新京報》評論稱，「如果愛心變成了別有用心，如果幫助變成了傷害，那某些所謂的愛心人士，就沒有資格從吳花燕口中得到一句『謝謝』，而是應向她說一聲『對不起』。」上述的問題，也造成了吳花燕本人的困擾，生前曾在微信中對老師說，「如果當初一篇報道也沒報出去，那我寧願選擇回家，等待去另一個世界去完成我的夢想，去寫我的詩，過著沒有悲傷的生活。」

▲24歲女大生身世坎坷，但仍然抱持希望。（圖／翻攝自貴陽晚報）

►「2020愛妳愛妳」～超殺新年禮盒來了！

ET快訊
「莒光甜心」勾已婚少校！清境跨年激戰　正宮破門氣炸
導遊「韓我真的投不下去」　她淚曝：小英上了我爸媽也失業了
「是在哈樓」被採用了！北大新宿舍命名出爐　校方回應了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國籍男女倒斃冰島景點「飛機殘骸」附近！　死因尚待查明

川普稱「第二階段貿易談判已展開」　劉鶴卻回：還要再等等

武漢肺炎「完成製作病毒」快速測試　港大教授：檢測減至2至3小時

支援示威者組織「國難忠醫」成員廣州失聯！《文匯報》：因嫖娼被捕

工地男施工遭預拌車捲入慘死！3同伴「拉外套救人」竟被告上法院

快訊／跨年突發病！武漢肺炎再增1死　69歲男多重器官受損不治亡

買完13萬手錶下秒後悔退款！福建男淘寶被封980年　崩潰喊：解封骨灰都化了

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死…兒聽爆響走出房門「只看到一隻鞋」

國台辦批蔡英文「誤判形勢」　陸委會：切勿輕啟爭端

陸委會調升武漢為「黃色旅遊警示區」　因應肺炎擴散至日本、泰國

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

半熟蛋嫩牛排丼、起司瀑布炸雞　激推超罪惡逢甲大學口袋美食！

中國籍男女倒斃冰島景點「飛機殘骸」附近！　死因尚待查明

川普稱「第二階段貿易談判已展開」　劉鶴卻回：還要再等等

武漢肺炎「完成製作病毒」快速測試　港大教授：檢測減至2至3小時

支援示威者組織「國難忠醫」成員廣州失聯！《文匯報》：因嫖娼被捕

工地男施工遭預拌車捲入慘死！3同伴「拉外套救人」竟被告上法院

快訊／跨年突發病！武漢肺炎再增1死　69歲男多重器官受損不治亡

買完13萬手錶下秒後悔退款！福建男淘寶被封980年　崩潰喊：解封骨灰都化了

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死…兒聽爆響走出房門「只看到一隻鞋」

國台辦批蔡英文「誤判形勢」　陸委會：切勿輕啟爭端

陸委會調升武漢為「黃色旅遊警示區」　因應肺炎擴散至日本、泰國

年前病例增30%！大掃除「地雷姿勢」痛炸曝光　自學2動作讓你超軟Q

新手奴收編浪貓「一切照書養」...3個月後仙氣炸棚！　網看傻：哪裡整的

支持反對都適用　黃暐瀚提「罷韓、反罷韓4招」　

中國籍男女倒斃冰島景點「飛機殘骸」附近！　死因尚待查明

被指控用蜂鳴器作弊　奧圖維否認：絕不配戴科技產品作弊

特勤吳彥祖PO自拍照向粉絲喊：搭早～　首度透露任務結束時間！

超狂駕駛「整路度估」撞倒2車、號誌燈桿…車內繼續睡　警傻眼：怎敢上路？

川普稱「第二階段貿易談判已展開」　劉鶴卻回：還要再等等

巴黎男裝周／Valentino 秋冬大走浪漫風　細膩剪裁不輸女裝

春節天氣趨勢曝！除夕後恐變天　彭啟明：會是有變化的年節

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

大陸熱門新聞

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

友人介紹工作！他一進公司後悔求救卻慘死

他持尖刀殺害女醫生　一審被判死

工地男遭預拌車捲入慘死　3同伴挨告

21公斤吳花燕病逝！大陸驚現慈善亂象

淘寶帳號被封鎖980年！福建男崩潰

父親忙回訊息！4歲兒失蹤10天變屍體

快訊／跨年突發病！武漢肺炎新增1死

23歲富家女酒駕瑪莎拉蒂！撞飛BMW害2死

人行道天降躺椅！5歲女童慘被爆頭倒地暈死

富二代結婚只請4桌　富豪致詞曝暖心內幕

「武統」聲浪升溫　國台辦：民進黨逼的

國台辦批蔡英文「誤判形勢」　陸委會回應

更多熱門

相關新聞

為救弟省錢吃5年辣椒拌飯！21公斤女大生病逝得年24歲

為救弟省錢吃5年辣椒拌飯！21公斤女大生病逝得年24歲

「奶奶和爸爸都是因為沒錢治病而去世的，那種因為貧窮而等待死亡的感覺，我再也不想經歷一次了…」大陸貴州貴陽大三女學生吳花燕父母雙亡，她和罹患間接性精神病的弟弟相依為命，她為了存錢給弟弟治病，5年來吃「辣椒拌飯」，結果自己也病倒，瘦到只剩21.5公斤。未料，她13日不幸病逝，得年24歲。她生前說，「2020年春節想添幾件家具，和弟弟一起過個好年」，如今卻無法實現了。

24歲女生為救生病弟「每天花10元」剩骨頭

24歲女生為救生病弟「每天花10元」剩骨頭

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

關鍵字：

貴州貴陽吳花燕

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

57歲馬景濤當婚禮歌手…現身農村！商演價132萬

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

暴瘦意外確診胰臟癌　醫提3大晚期症狀

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面