21公斤、日花10元吳花燕病逝！陸慈善機構募435萬只給她8萬　網氣炸

記者邱茀濱／綜合報導

貴州貴陽24歲吳花燕的父母雙亡，為了照顧患有精神疾病的弟弟，5年來只吃「辣椒拌飯」，結果瘦到只剩21.5公斤，最後在13日因病搶救無效去世。此消息一出，瞬間極大的爭議，從中國貧富差距、福利制度等問題，延續到慈善亂象、消費愛心等。





▲吳花燕病逝一事，引發中國的慈善亂象。（圖／翻攝《封面新聞》）



綜合陸媒報導，吳花燕從小身體就不好，母親在4歲時過世，父親在她高一去世，從2017年奶奶也過世之後，她開始和患有間歇性精神病的弟弟吳江龍到大伯家生活。據悉，吳花燕從不吃早餐，一天也只能花約新台幣10元，過去甚至有5年多的時間，都只靠「辣椒拌飯」過活，導致她營養不良、也身患嚴重疾病，最後不幸病倒。

▲吳花燕不幸病逝。（圖／翻攝自貴陽晚報，下同）



2019年10月，吳花燕到醫院檢查才知道患上心源性水腫、腎源性水腫等多種疾病。經查還發現她3個心臟瓣膜都有問題，當時因為沒錢動手術的新聞引發社會關注，最後在貴州銅仁市政府的急難救助金、以及許多網友的解囊相助，才順利籌得醫藥費，但由於她的體重過輕，無法立即執行心臟瓣膜手術，最後還是不幸在13日病逝於貴州醫科大學附屬醫院。

有報導稱，慈善機構「9958兒童緊急救助中心」曾經在吳花燕及家人不知情的情況下，早已募資超過人民幣100萬元（約新台幣435萬元），卻只為吳支付了人民幣2萬元（約新台幣8.7萬元）。但該機構事後解釋，當時鄉政府告知他們不需要再幫忙籌款，而是由政府來負責。同時加上對方的病情反覆，一直沒有達到手術條件，款項要留到手術和後期再使用。

此外，《新京報》則指出吳花燕事件背後，仍反映了中國社會消費悲情的慈善亂象，不少集資平台誇張渲染吳花燕的故事、將做公益當成做生意，騙取大眾的同情心和善款，實際上真正的資金流向卻無人知曉。

《新京報》評論稱，「如果愛心變成了別有用心，如果幫助變成了傷害，那某些所謂的愛心人士，就沒有資格從吳花燕口中得到一句『謝謝』，而是應向她說一聲『對不起』。」上述的問題，也造成了吳花燕本人的困擾，生前曾在微信中對老師說，「如果當初一篇報道也沒報出去，那我寧願選擇回家，等待去另一個世界去完成我的夢想，去寫我的詩，過著沒有悲傷的生活。」

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