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每月生活費僅1500元！台中69歲婦遭3兒棄養…蝸居5坪套房：要怎麼過年？

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記者柯振中／綜合報導

農曆新年即將到來，不少家庭都會團聚在一起過年，不過台中有名69歲的張阿姨獨居在西屯區的大樓裡，生活空間不到5坪，每個月靠政府的補助生活，甚至還因為3個兒子有家庭收入，無法辦理中低收入戶補助，扣掉房租後，每個月的生活費只剩下1500元，讓她感到相當辛酸，大嘆「不曉得怎麼過年」。

根據《東森新聞》報導，69歲的張阿姨獨自住在狹長的套房中，生活空間不到5坪，就連煮飯都得在陽台完成，根本沒辦法好好生活。張阿姨指出，她原先能夠申請中低收入戶補助金、租屋津貼及老人年金，每個月扣掉房租後，約有5000元的生活費，勉強能夠生活。

▼張阿姨平時要縮在陽台煮飯。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼69歲張阿姨。（圖／翻攝《東森新聞》）

張阿姨提到，區公所去年12月29日來函告知，她不符合中低收入戶標準，沒辦法再申請中低收入戶補助，沒想到今年1月10日就完全沒辦法領，只剩下3000多元的老人補助金，扣掉房租後剩下不到1500元，不曉得怎麼過活，「妳們是要逼老人去死嗎？」

張阿姨說，她也想要工作賺錢，但她身體相當不好，平時除了三餐的生活費外，還要花錢看醫生，根本沒有體力工作。對此，西屯區公所說明，由於張阿姨的家庭子女收入增加，審核的時候不符合中低收入戶的標準，因此沒辦法請領中低收入戶的補助。

不過張阿姨控訴，自己一人獨自在台中生活，多年前才到法院控告3名兒子棄養，3名兒子現在到底在哪，她也完全不知道，讓她相當無奈。

▼張阿姨控訴，區公所去年12月29日來函，今年1月馬上就把補助砍掉。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼69歲張阿姨。（圖／翻攝《東森新聞》）

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