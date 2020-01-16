箭身帶「福」！陸發射快舟一號　首顆「通訊能力達10Gbps」衛星升空

▲火箭升空。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

命名為「快舟．富強福」號的快舟一號甲運載火箭，今（16）日在酒泉衛星發射中心，以「一箭一星」的方式，將中國大陸首顆通訊能力達10Gbps的低軌寬帶通訊衛星——銀河航太首發星發射升空。由於春節將至，「快舟•富強福」號箭身上塗刷了新春「福」字、「富強福」等元素，代表美好的新春祝福。

▲發射現場。（圖／翻攝自微博）

據《新華社》報導，衛星於今日上午11點02分發射升空，隨後順利進入預定軌道。「快舟•富強福」號發射的銀河航太首發星是低軌寬頻通訊衛星，採用了Q/V和Ka等通訊頻段，具備10Gbps速率的透明轉發通訊能力，可通過衛星終端為使用者提供寬頻通訊服務。衛星入軌後，將在軌開展相關技術和業務驗證。

此次發射正值春節來臨之際，「快舟．富強福」號火箭箭身上塗刷了新春祝福。定制「福」字由中國航太科工航小科工作室精心設計，在書法原創的字體上，描繪出快舟火箭、玉兔月球車、北斗衛星、天鯤衛星、行雲衛星、虹雲衛星、空間飛行器等航太元素。

據悉，快舟一號甲運載火箭則是由中國航太三江集團有限公司研製，由航太三江所屬航太科工火箭技術有限公司提供發射服務，是一款小型固體運載火箭，採用國際通用介面，主要為低軌小衛星提供發射服務，具有入軌精度高、準備週期短、發射成本低等特點。