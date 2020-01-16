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「硬了，就把你吃了」人妻和小王上摩鐵聊情色　綠帽夫告不成

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▲桃園市徐姓男子前年7月與人妻多次相約摩鐵，人夫在妻子手機查出「妳說我比妳老公大」等曖昧對話提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市徐姓男子前年7月與人妻多次相約摩鐵，人夫在妻子手機查出「妳說我比妳老公大」等曖昧對話提告。（示意圖／視覺中國CFP） 　　　　　　

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子與人妻至少3次相約摩鐵，人夫察覺妻子行為有異，透過手機通訊軟體查出「妳說我比妳老公大、妳的子宮好像比較容易頂到」等鹹濕曖昧對話，人妻還傳送沐浴照片等，人夫截圖提告，檢方則以徐男對話難以證明2人有性器交合行為，經詳查後無其他積極證據佐證，16日偵結予以徐男不起訴處分。

檢警調查，根據人夫指控，31歲的徐姓男子與人妻是朋友關係，徐男明知人妻已婚，竟於2018年7月28日一起上摩鐵發生姦淫行為，當晚他察覺妻子手機裡有大量鹹濕對話訊息「妳的腳不要這樣夾，來不及拔就挫屎，會痛是正常的，妳那麼纖細，我又那麼大、妳說我的比妳老公大…喜歡我碰妳嗎？妳的子宮好像滿容易頂到的，差點忘記了，妳現在是安全期…」人妻則回「喜歡，硬了，就把你吃了」，還傳送沐浴等照片給徐男，人夫詢問妻子才驚覺徐男涉嫌妨害家庭，因此向警方提告。

檢警偵訊時，徐男堅決否認犯行，辯稱是人妻心情不好，表示和先生感情不睦，雙方才說好一起去汽車摩鐵喝酒聊天，訊息中的對話是彼此在聊情色，否認雙方有發生性行為；人妻則辯稱，那陣子心情低落，才與徐去喝酒，聊到床笫之事，但相關對話都是喝醉酒說的，沒有和徐男性交。

檢警查出，徐男與人妻一起上汽車摩鐵，除人妻坦承外，另有監視器佐證，但另勘驗2人透過通訊軟體對話外，並無其他積極證據，人夫並未提出徐男和發生性行為等相關證據，也無法具體提出2人發生性行為時間與地點，偵結予以徐男不起訴處分。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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