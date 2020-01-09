噁狼組長狂盧外籍女作業員「給我看大大小小」　摩鐵開房硬脫…一句話變軟男

▲菲籍女作業員海花（化名）不堪組長騷擾，敷衍回應竟真的被帶上摩鐵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台中紀姓男子長期開黃腔騷擾同公司的女夜班作業員海花（化名），讓對方不堪其擾，後來更狂「盧」她上摩鐵開房間，進門後強行襲胸脫褲，最後才因海花一句「想想你老婆小孩」而作罷。今年1月2日，台中地院法官依強制性交未遂罪，判紀男1年4月徒刑，可上訴。

判決書指出，紀男是海花的組長，他於219年1月16日開車載海花要回車程最多15分鐘的宿舍，但在路上不斷調戲海花，對她開黃腔之外，還一直「盧」說要載她上摩鐵。根據資料紀載行車紀錄，紀男在繞路30分鐘的車程中，不斷表示，「我要看妳的大大小小，不然我帶妳去汽車旅館喔」、「我要看大大小小。快點喔！快點喔！快點喔！我要看大大小小。」

海花不斷回應，「你有看過了啊」、「你阿呆」、「你看你老老了你沒有用」，紀男又說誰才是阿呆，「我真的會帶妳去汽車旅館喔！快點喔！快點喔！」

紀男靠著不斷索求，最後還是把海花帶到摩鐵，一進門就將她強抱到床上，壓住她撫胸脫褲。海花多次推開掙脫紀男，不斷把褲子穿上，後來哭著要紀男想想老婆小孩，才讓對方恢復一點理智，不再動手。

海花回到宿舍後哭著打給同鄉友人，再經對方台籍老公報案曝光。紀男否認強迫海花發生性行為，強調是兩相情願發生的，但被海花打臉稱他平常上班，就會一直問「要不要交往」等騷擾言語，通常只要說「好」，紀男就不會再煩她，誰知道這次真的帶她上摩鐵。

法官根據行車紀錄及雙方證詞，認為海花在摩鐵期間是「因己意」終止肢體關係，紀男則是「非因己意」，最終判定紀男強制性交未遂罪，處1年4月徒刑。