華為公布5G手機出貨量破690萬台　遭紅米總裁酸「出貨不等於銷量」

▲華為於去年搶攻全球5G市場，成效不彰。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

華為昨（15）日於官方微博公佈了其5G手機在2019年的全球總發貨量，截至12月底，共突破了690萬台。

2019年被稱為5G元年，一些手機大廠紛紛推出5G產品。在過去一年中，華為推出了多款5G手機，包括Mate 20X 5G、Mate 30 5G（pro）、nova 6 5G。

▲華為公布2019 5G手機的出貨量。（圖／取自華為官方微博）

然而，紅米（Redme）總裁盧偉冰也在微博上發布了一則消息，向大家解釋「出貨量」的定義為「從廠家出貨到渠道的銷量（SI），包括渠道積壓庫存。」，似乎暗指華為此舉不過是虛張聲勢。

▲紅米(Redme)總裁盧偉冰於微博發文。（圖／取自微博／盧偉冰）

不過對於華為來說，出貨量確實突破了690萬台，代表通路商也都有信心將產品賣出去，選擇公布出貨量與銷量無傷大雅。紅米與華為畢竟互為競爭對手，盧偉冰這番意涵耐人尋味。



＃ 變臉的速度比科技進展還快？就是她了！.....

►NCC強制簽署「禁矮化台切結書」 陸牌新機登台日期無限延後

►台11月手機銷售排行洗牌 紅米超車華為、realme擠進前十大

►華為突破藩籬！ Mate 30 Pro 5G空降阿聯 首次在中國以外地區正式開賣