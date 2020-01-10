華為突破藩籬！　Mate 30 Pro 5G空降阿聯　首次在中國以外地區正式開賣

▲華為Mate 30 Pro將正式在中國以外的地區發售。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者謝仁傑／綜合報導

華為手機無法使用Google相關應用服務，導致銷售大大受限，但外媒 9TO5Google 報導，華為Mate 30 Pro已經在阿拉伯聯合大公國推出，成為跨出中國大陸首次在海外開賣的先例。

在杜拜舉行的活動中，華為發布了配備麒麟990 5G的Mate 30 Pro 5G手機，支援NSA和SA的5G網路，搭載名列行動裝置影像品質評估網站「DXOMARK」榜首的相機鏡頭，及Horizon儲存顯示調整等功能。

Mate 30 Pro的預訂於1月15日開放預售，23日在當地零售商推出。阿拉伯聯合大公國以奢華聞名，華為的這支手機選在這裡開售應該非常合適。

此外，在預購首日下單華為Mate 30 Pro 5G版的客戶，將可獲得一些贈品，包括SuperCharge無線車充以及DJI Osmo Mobile 3穩定器和VIP服務，但目前還不清楚具體的服務內容有哪些。

華為已在該地區的官方網站開啟了「通知我」的選項，當地消費者可設定提醒功能，不錯過預售好禮。據報導Mate 30 Pro 5G將提供橘色和祖母綠兩種顏色，價格為3,899阿聯酋迪拉姆（AED，約新台幣31,785元）。

Mate 30 Pro的4G和5G版本不同之處在於晶片組，其餘內部結構是相同的，包括電池壽命和顯示效果，以及令人印象深刻的相機性能。



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