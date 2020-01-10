　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

華為突破藩籬！　Mate 30 Pro 5G空降阿聯　首次在中國以外地區正式開賣

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼華為,HUAWEI,Mate 30 Pro。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲華為Mate 30 Pro將正式在中國以外的地區發售。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者謝仁傑／綜合報導

華為手機無法使用Google相關應用服務，導致銷售大大受限，但外媒 9TO5Google 報導，華為Mate 30 Pro已經在阿拉伯聯合大公國推出，成為跨出中國大陸首次在海外開賣的先例。

在杜拜舉行的活動中，華為發布了配備麒麟990 5G的Mate 30 Pro 5G手機，支援NSA和SA的5G網路，搭載名列行動裝置影像品質評估網站「DXOMARK」榜首的相機鏡頭，及Horizon儲存顯示調整等功能。

Mate 30 Pro的預訂於1月15日開放預售，23日在當地零售商推出。阿拉伯聯合大公國以奢華聞名，華為的這支手機選在這裡開售應該非常合適。

此外，在預購首日下單華為Mate 30 Pro 5G版的客戶，將可獲得一些贈品，包括SuperCharge無線車充以及DJI Osmo Mobile 3穩定器和VIP服務，但目前還不清楚具體的服務內容有哪些。

華為已在該地區的官方網站開啟了「通知我」的選項，當地消費者可設定提醒功能，不錯過預售好禮。據報導Mate 30 Pro 5G將提供橘色和祖母綠兩種顏色，價格為3,899阿聯酋迪拉姆（AED，約新台幣31,785元）。

Mate 30 Pro的4G和5G版本不同之處在於晶片組，其餘內部結構是相同的，包括電池壽命和顯示效果，以及令人印象深刻的相機性能。


她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

ET快訊
至少8人亡！敘利亞傳空襲　不明飛機「擊毀」民兵武器庫
睡夢中樹上墜地重擊身亡！竹市動物園紅毛猩猩「貝比」32歲高齡
員工LINE「便民功能」談公事隔天被吳宗憲開除！失禮原因曝光
高雄選前之夜「神秘嘉賓」曝光！韓國瑜證實了：陳樹菊會來站台
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

2020蘋果有什麼「新菜」？3C達人預測：8項新品可期待

華為突破藩籬！　Mate 30 Pro 5G空降阿聯　首次在中國以外地區正式開賣

【2020 CES】L’ORÉAL Perso在家做專屬口紅、粉底　2021年買得到

電信門市春節服務不間斷　遠傳彈性調整帳單繳費期限與門市營業時段

STUDIO A要送「超級大樂透抽獎券」　有機會入手MacBook/iPad Pro

迎戰「111」 亞太電信推11元快閃資費

【2020 CES】可「自動洗澡」的掃拖機器人Narwal　懶人家電更進化

Google大戰小丑！3年來刪了1700個App　詐騙集團「Joker」仍不斷進化

iPhone救命新專利！手機就算沒訊號　也能發訊號求救

年末家電買一波　燦坤、全國電都推獨家優惠

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

澳洲2少年猛闖火海搶救無尾熊　燒焦的小生命疲憊癱軟在駕駛座

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

生命勇士宣告「癌末都要投票」　1分半影片自白！網：活久一點

心疼韓粉被汙衊「不理性、無腦」　李佳芬：信韓1次也不要被蔡騙2次

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

2020蘋果有什麼「新菜」？3C達人預測：8項新品可期待

華為突破藩籬！　Mate 30 Pro 5G空降阿聯　首次在中國以外地區正式開賣

【2020 CES】L’ORÉAL Perso在家做專屬口紅、粉底　2021年買得到

電信門市春節服務不間斷　遠傳彈性調整帳單繳費期限與門市營業時段

STUDIO A要送「超級大樂透抽獎券」　有機會入手MacBook/iPad Pro

迎戰「111」 亞太電信推11元快閃資費

【2020 CES】可「自動洗澡」的掃拖機器人Narwal　懶人家電更進化

Google大戰小丑！3年來刪了1700個App　詐騙集團「Joker」仍不斷進化

iPhone救命新專利！手機就算沒訊號　也能發訊號求救

年末家電買一波　燦坤、全國電都推獨家優惠

高雄男騎機車「直接左轉」遭撞飛當場死亡　機車噴近百公尺遠

恬娃凱道力挺：我一生國民黨員！看到韓國瑜抹黑才支持蔡英文

3名香港正妹現身韓國瑜選前之夜　齊喊：我們根本沒有這個機會

選前衝刺掃街！　賴清德：太陽出來「韓流」已不足為懼

台東4少不上學相約逃家！　單騎60公里打地舖睡宮廟被警尋獲

范冰冰熱褲一抬腳「蜜大腿全被看光」！　復出N月後「罕見短瀏海」網驚：風格變了

韓國瑜蔡英文今晚決戰高雄　面積比藍3綠4「藍喊50萬、綠說20萬」

中職／統一獅洋投人數無限制　近日將簽大聯盟洋投

1月11日返鄉投票！一張圖看歷屆總統大選投票率…2016年創新低

住香港親戚家！3歲男童躺床突昏迷...送醫不治身亡　醫護人員曝：身上有傷痕

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

3C家電熱門新聞

LINE必學技巧28招　2步驟變「抓猴神器」

YouTuber實測Mac Pro玩遊戲　結果令人失望

德誼數位也推iPhone電池優惠

iPhone救命新專利！手機就算沒訊號　也能發訊號求救

Microsoft Teams將添增「對講機」功能

蒸烤爐大勢輾壓網友狂推cp值超高

Google與惡意軟體「Joker」間的攻防戰

燦坤、全國電推家電優惠

CES驚見真實版「變形金剛」　可透過語音控制變形

OnePlus概念機Concept One讓後置鏡頭變不見

亞太電信推11元快閃資費

會「自動洗澡」掃拖機器人Narwal

加入反霸凌！Twitter宣布修改回推權限功能　由你決定誰能回覆意見

蘋果今年傳推四款5G iPhone　但更快的mmWave版要到2021年問世

更多熱門

相關新聞

陸民企500強　阿里第一騰訊第二

陸民企500強　阿里第一騰訊第二

研究機構胡潤研究院今（9日），首次發布2019年中國民營企業500強榜單，其中阿里巴巴以3.81兆元（人民幣，下同，約合新台幣16.4兆元）排名第一，騰訊2.9兆、平安保險1.5兆排名在後，而華為根據推算，市值1.2兆元排名第四。

巴西允許華參與招標　最快3月舉行

巴西允許華參與招標　最快3月舉行

華為董事長：活下來是2020年第一優先

華為董事長：活下來是2020年第一優先

外媒再曝華為P40 Pro渲染圖　後置5鏡頭吸睛

外媒再曝華為P40 Pro渲染圖　後置5鏡頭吸睛

華為未來5年投入450億構建「鯤鵬生態」！

華為未來5年投入450億構建「鯤鵬生態」！

關鍵字：

華為HuaweiMate 30 Pro阿拉伯聯合大公國

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

300萬人恐放棄投票「恐怖數據出爐」！謝震武嚇傻

連勝文發文催票：你不用喜歡韓國瑜

台大女擋門口拒借廁所　韓粉嗆：妳機Ｘ

謝和弦氣炸反掀Keanna 3罪狀

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

利菁親曝「挺韓國瑜2原因」：錢很重要欸！

2020鼠年運勢大公開：這6生肖最「衰尾」

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

韓粉發威！　專家看挺韓節目收視率傻眼

約女同學逛夜市　他點魚蛋秒惹怒對方

更多

最夯影音

更多
2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個
鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面