美報告指中國在新疆作為構成「違反人道罪」　耿爽回應：多反省自己

▲美報告指中國在新疆作為已經構成「違反人道罪」。示意圖，與本文無關。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

美國國會及行政當局中國問題委員會（CECC）8日發表2019年度報告，指出中國對待新疆維吾爾人與其他穆斯林的做法，已經構成違反人道的罪行，同時呼籲美國應制裁涉入的中國企業及官員。對此，中國外交部發言人耿爽9日強調，這委員會一直戴著「有色眼鏡」，對中國進行無端指責，根本沒有任何信譽，同時敦促美國「多反省一下自己國內存在的人權問題」。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）是美國國會2000年10月依法成立的獨立委員會，負責監察中國人權狀況及法治發展。這次發布的報告列出中國打壓宗教團體的細節，其中聚焦在新疆維吾爾人的處境上，發現中國已經犯下「危害人類罪（Crimes Against Humanity）」。

中國外交部9日的例行記者會上，耿爽被記者問及對於上述報告有何看法？他指出，這個所謂的「委員會」長期以來一直戴著「有色眼鏡」，「出於自身的政治目的，對中國進行無端指責，毫無客觀性可言，也沒有任何信譽」。

「中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權」，耿爽強調，「我們敦促美國有關方面多反省一下自己國內存在的人權問題，停止故意歪曲抹黑中國，停止採取損害中美互信與合作的言行。」

▲耿爽敦促美方反省自己。（圖／達志影像／美聯社）



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