攏吳敦義害的？高嘉瑜：國民黨對人不對事　與韓國瑜互相吹捧拉攏





▲中常會結束後，吳敦義步出黨部會議廳難掩哀傷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨在2020總統大選中兵敗如山倒，矛頭指向國民黨主席吳敦義，以及從列不分區就備受爭議的吳斯懷。中常會15日通過吳敦義請辭案。對此，在這次選舉中贏得立委選舉的高嘉瑜點出國民黨敗選原因。

高嘉瑜15日在政論節目《政治神邏輯》中指出，國民黨每次敗選都說要改革，2016年大選國民黨輸得更慘，區域立委與不分區立委席次比2020大選還要少3席，但國民黨有真的徹底大徹大悟、徹底的說要改革嗎？對於高嘉瑜的說法，一旁的國民黨立委王育敏秒答「沒有」。

高嘉瑜指出，韓國瑜出現後，國民黨覺得重新得到人民的懷抱，除了批評民進黨外，國民黨內部改革從來沒徹頭徹尾好好反省，不管是路線還是人事，不管是體制或是栽培年輕人、甄拔人才，這些完全都沒有人想要好好做。

對於國民黨喊出改革並將矛頭對準吳敦義，高嘉瑜質疑，這次會不會又是狼來了？只針對吳敦義、吳斯懷對人不對事？所謂的改革是不是只是一個假改革真鬥爭？只是為了後面的大老要上位？這就是有待觀察的地方，如果國民黨真的要改革就做給大家看。

高嘉瑜認為，其實台灣人民很厚道，就是大家常在講的鐘擺效應，不會因為一次的選舉挫敗，就代表這個政黨永遠瓦解或沒救，人民還是會給機會，但要看到反省檢討的能力。

高嘉瑜指出，民進黨也曾失敗過，且在谷底裡，但總統蔡英文在民進黨最艱難的時候承擔黨主席的責任，而吳敦義在國民黨也是承擔起來，到去年九合一選舉，那時大家還稱讚吳敦義有如神般讓國民黨氣勢回來。

高嘉瑜提到，吳敦義獨排眾議徵召韓國瑜，當時大家萬眾一心支持吳敦義、稱讚吳敦義決策，「當時有人出來批鬥吳敦義嗎？我覺得這些人說實話也沒資格說什麼今天只是針對吳敦義」，國民黨要共同承擔，這不是吳敦義個人的責任。

高嘉瑜提及，當初發起連署支持徵召韓國瑜的人，如今說要組成加一改革陣線，可是裡面有多少都是挺韓的人？國民黨大敗，難道只是吳敦義的責任？「韓國瑜有沒有責任？從敗選到現在，我沒有聽到任何韓國瑜自己的檢討，或是國民黨針對韓國瑜的檢討」。

高嘉瑜還說，國民黨慘敗，難道只是吳斯懷的問題？韓國瑜的選戰策略，或給人民的觀感等問題，國民黨這些人除了一昧吹捧也不敢說一句，甚至到選舉後期大家還是要靠跟韓國瑜站一起互相吹捧、互相拉攏，這種行為造就國民黨敗選，國民黨要好好檢討。

除了認為國民黨應對事不對人，高嘉瑜也點出國民黨另一個問題。高嘉瑜認為，國民黨應檢討整個體制、整個栽培人才的制度，大家最在乎就是如何讓年輕人有機會，可以發現這次立委選舉，民進黨確實栽培很多年輕人，包括吳怡農、賴品妤。

高嘉瑜說，她從年輕在地方有耕耘，也是民進黨給年輕人機會，在國民黨像她這樣可能不一定有機會能參選議員，這就是為什麼國民黨沒辦法給年輕人機會的問題。

國民黨15日召開中常會，組發會提出敗選報告，列舉出七項敗選因素，對於由吳敦義主導的不分區名單在選前飽受批評，國民黨坦承不符外界期待。在洋洋灑灑近3千字的報告中，針對韓國瑜檢討的內容僅一項，韓國瑜市長就職不到半年就宣布參選總統，無法彌平落跑市長的爭議、失言風波導致庶民形象飽受衝擊，導致無法正確判斷選情。