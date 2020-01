大陸分享「武漢肺炎基因排序」　全球衛生組織皆可取得！

▲武漢華南海鮮市場。(圖/翻攝自觀察者網)

記者劉亭/綜合報導

武漢不明肺炎持續延燒,大陸國家衛健委11日宣布將與世界衛生組織分享新型冠狀病毒基因排序,香港衛生署衛生防護中心12日接獲通報,也將獲得該基因排序。之後將繼續保持密切聯繫,監察武漢肺炎群組個案的最新情況。

香港衞生防護中心表示,接獲國家衞生健康委員會通報,已將與湖北省武漢市肺炎病例群組個案有關的新型冠狀病毒基因排序,與世界衞生組織(世衞)分享,相關部門已將該基因排序上載至網上基因庫(GISAID),待核對後,衛生防護中心就會取得有關基因序列。

大陸國家衛健委指出,目前GISAID在核對資料,待核對完畢後將公開發佈。香港衞生防護中心透露,轄下公共衞生化驗服務處為該基因庫用戶之一,將獲得相關基因排序。化驗服務處一直對多種冠狀病毒進行分子測試,會因應新基因排序制定針對性的測試。

BREAKING: WHO has received the genetic sequences for the novel #coronavirus (2019-nCoV) from the Chinese authorities. We expect them to be made publicly available as soon as possible. pic.twitter.com/h1w7A0jBm2