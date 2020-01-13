赴香港發表652頁報告！人權觀察執行長遭當局「拒絕入境」

▲人權觀察執行主任羅斯近日遭香港拒絕入境。（圖／翻攝維基百科、羅斯Twitter）

記者洪珮瑄／綜合報導

國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）執行執行長羅斯（Kenneth Roth）昨（12）日表示，自己原本計劃前往香港發佈人權觀察本年度的《2020世界人權報告》，但卻在抵達香港國際機場時，被告知「不能進入香港」，且沒有給出任何理由。

據美國之音報導，羅斯原本預計15日在香港發布長達652頁的《2020世界人權報告》，但是香港移民當局卻告訴他「不能進入香港」，隨後他只好返回美國，並在Twitter上表示遺憾。

據悉，人權觀察的工作涵蓋全球90多個國家，是世界上最重要的國際人權組織之一；而該組織每年都針對世界上最緊迫的侵犯人權問題來發佈報告，檢視全球一百多個國家的人權實踐。

報導指出，羅斯原本要在今年的演講中指出，「在習近平領導下，中國政府對國際人權保障體制構已成越來越大的威脅」。據悉，羅斯過去曾多次訪問香港，如今卻遭到拒絕入境，他表示，「我想強調北京當局加強打擊國際社會維護人權的努力，甚至還拒絕讓我入境香港，這正好清楚地反應了這項問題。」