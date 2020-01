赴香港發表652頁報告！人權觀察執行長遭當局「拒絕入境」

▲人權觀察執行主任羅斯近日遭香港拒絕入境。(圖/翻攝維基百科、羅斯Twitter)

記者洪珮瑄/綜合報導

國際人權組織「人權觀察」(Human Rights Watch)執行執行長羅斯(Kenneth Roth)昨(12)日表示,自己原本計劃前往香港發佈人權觀察本年度的《2020世界人權報告》,但卻在抵達香港國際機場時,被告知「不能進入香港」,且沒有給出任何理由。

據美國之音報導,羅斯原本預計15日在香港發布長達652頁的《2020世界人權報告》,但是香港移民當局卻告訴他「不能進入香港」,隨後他只好返回美國,並在Twitter上表示遺憾。

據悉,人權觀察的工作涵蓋全球90多個國家,是世界上最重要的國際人權組織之一;而該組織每年都針對世界上最緊迫的侵犯人權問題來發佈報告,檢視全球一百多個國家的人權實踐。

報導指出,羅斯原本要在今年的演講中指出,「在習近平領導下,中國政府對國際人權保障體制構已成越來越大的威脅」。據悉,羅斯過去曾多次訪問香港,如今卻遭到拒絕入境,他表示,「我想強調北京當局加強打擊國際社會維護人權的努力,甚至還拒絕讓我入境香港,這正好清楚地反應了這項問題。」

I flew to Hong Kong to release @HRW’s new World Report. This year it describes how the Chinese government is undermining the international human rights system. But the authorities just blocked my entrance to Hong Kong, illustrating the worsening problem. https://t.co/GRUaGh8QUb pic.twitter.com/iTHVEXdbwO