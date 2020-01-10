性侵爛醉軍人！辯「不知道在做什麼」　色男DNA賴不掉判3年2月

▲宜蘭陳姓男子肛交酒醉共眠軍人，還幫口交，被判3年2個月徒刑。（示意圖／123RF））

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭陳姓男子與熟識的2名軍人在宜蘭市酒吧飲酒作樂，3人都有酒意後，到宜蘭市國軍英雄館共宿，半夜陳男竟對其中1名酒醉軍人肛交後，還幫這名酒醉無法全力反抗的軍人口交，宜蘭地方法院審結，依強制性交罪判陳男3年2個月徒刑。

判決指出，2019年2月間與，陳男與2名軍人在宜蘭市一酒吧飲酒作樂，隔天凌晨2時30分許，3人都有酒意後，一起投宿宜蘭市國軍英雄館，並將兩張雙人床合併，陳男同床睡在2名軍人中間。

當天3時許，陳男用手撫摸1名被害軍人全身，被下手的軍人因酒醉只以翻身來抵抗陳男魔手，但陳男色心大起，「提槍」捅這名酒醉被害軍人「後庭」，被害軍人一度拉同袍的手求救，同袍熟睡求救無效，因是軍人身分，被害人當下不敢聲張繼續裝睡。

陳男得寸進尺，還幫被害人口交，酒醉被害人腳踢反抗無效，被陳男得逞，另名軍人被被吵醒時，聽至被害人大叫「我被強姦」，立即要被害人到房門外，及電告部隊長官到場，並由被害人提告。

陳男雖辯稱喝酒醉，不清楚當時做什麼，看到被害人反抗就停止，但被害人內褲及身上採證到陳男DNA，加上另名軍人證詞，法官不採信陳男說詞，依強制性交罪判3年2個月徒刑。

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