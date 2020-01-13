桃園男攀爬自家拿鑰匙卻倒臥血泊亡！喉嚨撕裂傷太可疑　弟弟涉有重嫌

▲徐姓男子踩著小貨車攀爬進入自家拿鑰匙開門，卻離奇死在2樓客廳。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市39歲徐男子12日離奇的死在自家2樓客廳，警方初步勘驗未發現有外人侵入及打鬥痕跡，但因死者喉嚨頸部有數道不規則撕裂傷，且檢視家屬供詞有疑點，死因顯有可疑，於是警方立即成立專案小組報請檢方指揮偵辦，而警方追查後發現，死者的弟弟涉有重嫌，13日訊後將人帶回警局依殺人罪偵辦中。

▲警方偵辦發現徐男的死因離奇乃封鎖現場。（圖／楊梅警分局提供）

警方調查，徐姓男子在昨天下午2時許與父母外出返家後，發現忘了帶家裏的鑰匙，徐男便由停在門外的小貨車攀爬上遮雨棚，再進入2樓客廳要拿鑰匙開門，但他上去後便沒有再下來，守在門口的父母心覺有異，乃連絡鎖匠於下午3時許來到，打開大門進入2樓客廳才發現徐男倒臥血泊中氣絕身亡，但死者喉嚨頸部處有數道不規則的傷痕。

▲警方成立專案小組報請檢察官指揮偵辦。（圖／楊梅警分局提供）

偵辦的楊梅警分局表示，昨日接獲徐姓男子死亡報案，死者家屬稱死者爬上小貨車車頂至遮雨棚進入2樓屋內，然進屋後許久皆無動靜，於是請鎖匠開鎖，進入屋內發現死者倒臥於2樓客廳，初步勘驗未發現有外人侵入及打鬥痕，但死者喉嚨有不規則撕裂傷，經警察局及本分局鑑識人員詳細勘查後發現，死因顯有可疑，本分局立即成立專案小組，報請檢察官指揮偵辦釐清相關疑點。

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