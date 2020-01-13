李永然／【獄政救濟篇】穿囚服國民的基本人權

▲受刑人只是穿著囚服的國民，除了自由被剝奪外，應享的人權與一般人無異，當然包含權益受損的救濟權。（圖／視覺中國CFP）

隨著人權意識的提高，受刑人的人權也逐漸受到各界重視，2019年《監獄行刑法》的修正，特別為此增訂第12章「陳情、申訴及起訴」（第90條～第114條），增加25條條文。謹將之分成以下三部分探討。

一、重視受刑人的陳情

受刑人可以用書面或言詞向監獄、視察小組（註1）或其他視察人員提出陳情；監獄也必須設置「意見箱」，供受刑人陳情之用。一旦提出陳情後，監獄均應對之為適當的處理（《監獄行刑法》第92條）。

二、擴大受刑人可向監獄提出申訴的範圍

原《監獄行刑法》第6條第1項前段規定：受刑人不服監獄的處分時，得經典獄長申訴於監督機關或視察人員。經修正後，於該法第93條第1項規定有下列情形之一者，得以書面或言詞向監獄提起申訴：不服監獄所為影響其個人的處分或管理措施；因監獄對其依《監獄行刑法》請求的事件，拒絕其請求或於二個月內不依其請求作或決定，認為其權利或法律上利益受損害；因監獄行刑之公法上原因發生的財產給付爭議。

受刑人進行申訴時，應注意以下五點：

1.應於法定不變期間內為之：例如受刑人是不服監獄的處分或管理措施，應自受刑人收受知悉處分或管理措施之次日起，「十日」不變期間內為之（《監獄行刑法》第93條第2項前段）。

2.可以委任律師為代理人，也可以經監獄或法院的許可，偕同輔佐人到場（《監獄行刑法》第94條）。

3.如以書面提出申訴，應填具申訴書，載明事實、理由（《監獄行刑法》第96條）。

4.監獄由「申訴審議小組」（註2）進行審議，並應通知申訴人，委任代理人及輔佐人列席陳述意見（《監獄行刑法》第95條、第102條）。

5.審議結果可能是「不受理決定」、「因無理由為駁回決定」或「因有理由而作成有利於受刑人決定」。

三、賦予受刑人提起行政訴訟的訴訟權

大法官釋字第755號解釋認為，原《監獄行刑法》第6條只容許受刑人就監獄處分或其他管理措施，不法侵害《憲法》所保障的基本權利，不得向法院請求救濟，已經不符《憲法》第16條之人民的訴訟權保障。《監獄行刑法》為此而進行修正，並賦予受刑人提起行政訴訟的權利，保障受刑人於《憲法》所賦予的「訴訟權」。受刑人有下述情形之任一，可以提起行政訴訟：

1.因監獄行刑所生的「公法爭議」，除法律另有規定外，應依《監獄行刑法》提起行政訴訟。

2.認為監獄處分逾越監獄行刑所必要的範圍，而不法侵害其《憲法》所保障的基本權利且非屬輕微者，已依法提起申訴而不服其決定，則可以提起「撤銷訴訟」。

3.認為前述2.之處分「違法」，因已執行而無回復原狀可能或已消滅，有即受確認判決之法律上利益者，得提起「確認處分違法之訴訟」。

4.其認為前述2.之處分「無效」，有即受確認判決之法律上利益者，得提起「確認處分無效之訴訟」。

5.得因受刑人之權利或法律上利益受侵害，或因公法上原因發生財產上給付爭議等，提起「給付訴訟」（《監獄行刑法》第112條）。

綜上所述，《監獄行刑法》因應大法官釋字第755號、第756號解釋，將「陳情、起訴」規定大幅增訂，受刑人人權益受重視，盼將來主管機關能落實執行，使監獄對「矯正執行」加以重視的情形下，受刑人的權益得到尊重，進而使我國未來矯正執行能發揮其應有的功效，俾助益受刑人重返社會。

註1、為落實透明化原則，保障受刑人權益，《監獄行刑法》第7條規定，監獄應設獨立的「外部視察小組」。

註2、監獄為處理申訴案件，依《監獄行刑法》第95條規定，應設「申訴審議小組」，置委員9人。

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●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。