「社工殺手」想假釋懷疑社會局惡搞陳情書　監獄打臉：無權刪除

▲高雄二監受刑人寄出2封陳情書，因內容涉及恐嚇公眾被連判2罪。（示意圖／取自pixabay）



記者洪正達／高雄報導

高雄江姓男子2013年間持刀進高雄無障礙之家將社工殺成重傷，服刑期間認定假釋申請被社會局「衝康」，連續2次寄出具有暴力言語的陳情書後，遭橋頭地院依恐嚇公眾罪分處1年10個月及1年2個月有期徒刑，江男在庭訊時指出受刑人寄出信件都要獄方主管同意，但高雄二監打臉「陳情書不得另其修改」。

法院指出，江男在2013年6月初，因認定自己申請的社會福利遭到志工刁難，一氣之下手持鐮刀衝進社會局無障礙之家辦公室中，對著鄭姓社工一陣猛砍，導致社工身受重傷，事後依殺人未遂罪判處他7年徒刑，直到2017年江男想要申請假釋被駁回，他再次懷疑社會局從中作梗，便在當年3月份從監獄寄出陳情書，但內容充滿恐嚇性字眼，如「把社會局長的頭崁下當球踢」、「出獄一定砍下社工雙腳」，案經社會局提告後，被法院依恐嚇公眾罪判刑1年10個月。

不過，罪上加罪似乎沒讓江男記取教訓，2017年10月再度寄陳情書給新北市政府，控訴高雄社會局社工是畜生，他本人專殺畜生，以及「監察院社會局都無法治的話，我來」，深並點名當時的高雄社會局長姚雨靜「好看」。

江男被提訊時對犯行全數否認，認為他只是要表達不滿，又說他是受刑人，信件寄出都要經過獄方同意，如果內容涉及恐嚇，也寄不出來，不過高雄二監立即打臉，指出收容人對於行政疏失的機構或維護自身權益的陳情書，監獄依規定無權令刪除內容，所以他才能寄出完整內容的陳情書，橋頭法院審理後，將他再次依恐嚇公眾罪判處1年2個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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